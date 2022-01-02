«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в «Зимней классике», «Нэшвилл» разгромил «Чикаго»
НХЛ. Регулярный чемпионат:
«Флорида» – «Монреаль» 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
1:0 – 2 Беннетт (Юбердо, Дюклер),
1:1 – 4 Друэн (Савар, Нику),
1:2 – 30 Сузуки (Нику, Юлонен),
2:2 – 36 Барков (Юбердо, Райнхарт),
3:2 – 38 Ватрано (Типпет, Райнхарт),
4:2 – 42 Беннетт (Юбердо, Уигар),
5:2 – 54 Марчмент (Лунделль)
«Коламбус» – «Каролина» 4:7 (3:0, 1:2, 0:5)
1:0 – 7 Веренски (Бемстрем, Рословик),
2:0 – 13 Боквист (Нюквист),
3:0 – 19 Нюквист (Тексье),
4:0 – 29 Тексье (Робинсон),
4:1 – 30 Лоренц (Степан, Деанджело),
4:2 – 35 Шей (Джарвис, Свечников),
4:3 – 47 Шей (Трочек, Пеши),
4:4 – 51 Нидеррайтер (Андерсен, Коул),
4:5 – 51 Бир (Котканиеми, Нечас),
4:6 – 53 Лоренц (Джарвис),
4:7 – 58 Свечников (Трочек)
«Бостон» – «Баффало» 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
0:1 – 7 Хиностроза (Далин, Мюррей),
1:1 – 24 Смит (Макэвой, Маршанд),
1:2 – 32 Скиннер (Томпсон, Так),
1:3 – 40 Так (Томпсон, Кребс),
2:3 – 44 Фолиньо (Дебраск),
3:3 – 45 Холл (Макэвой, Гжельчик),
4:3 – 62 Койл (Макэвой, Маршанд)
«Айлендерс» – «Эдмонтон» 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
1:0 – 17 Ли (Добсон, Беллоуз),
1:1 – 22 Драйзайтль (Сиси, Кит),
1:2 – 38 Нерс (Макдэвид, Хайман),
2:2 – 43 Бовилье (Джонстон, Царник),
3:2 – 64 Добсон (Пелек, Барзэл)
«Нэшвилл» – «Чикаго» 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)
1:0 – 2 Форсберг (Экхольм, Дюшен),
2:0 – 6 Джохансен (Экхольм, Форсберг),
3:0 – 20 Казинс (Томазино, Экхольм),
4:0 – 22 Жанно (Тренин, Сиссонс),
5:0 – 26 Йоси (Дюшен, Джохансен),
5:1 – 38 Курашев (Боргстрем, де Хаан),
6:1 – 42 Жанно (Тренин, Беннинг)
«Миннесота» – «Сент-Луис» 4:6 (1:1, 1:5, 2:0)
0:1 – 15 Перрон (Сканделла, О′Райлли),
1:1 – 15 Капризов (Хартман),
1:2 – 22 Кайру,
1:3 – 29 Тарасенко (Томас, Кайру),
1:4 – 35 Барбашев (Бучневич, Кайру),
1:5 – 39 Кайру (Томас),
2:5 – 39 Питлик (Бьюгстэд, Раск),
2:6 – 40 Крюг (Барбашев),
3:6 – 49 Хартман (Капризов, Зукарелло-Асен),
4:6 – 55 Фиала (Голигоски, Капризов)
«Торонто» – «Оттава» 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
1:0 – 15 Холл (Броди, Кемпф),
2:0 – 15 Михеев (Броди, Керфут),
3:0 – 28 Броди (Керфут, Райлли),
4:0 – 54 В. Нюландер (Керфут, Дермотт),
5:0 – 55 Михеев (Спецца, Каше),
6:0 – 58 В. Нюландер (Сандин, Таварес)
«Сиэтл» – «Ванкувер» 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)
0:1 – 9 Подколзин,
0:2 – 15 Хегландер (Экман-Ларссон, Хант),
1:2 – 30 Йернкрук (Гурде, Соуси),
1:3 – 45 Мотт (Ламмикко, Хаймор),
2:3 – 51 Борген (Веннберг),
2:4 – 52 Гарланд (Пирсон, Хьюз),
2:5 – 58 Пирсон (Майерс, Миллер)
«Лос-Анджелес» – «Филадельфия» 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
1:0 – 2 Арвидссон (Мур, Дано),
1:1 – 14 Фараби (Жиру, Эткинсон),
2:1 – 15 Мур (Арвидссон, Дано),
3:1 – 22 Кемпе (Даути, Копитар),
4:1 – 34 Лемье (Даути, Калиев),
4:2 – 43 Хэйс (Эткинсон, Жиру),
5:2 – 52 Дано (Арвидссон, Мур),
5:3 – 57 Проворов (Эткинсон, Фараби),
6:3 – 59 Арвидссон (Мур)
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