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03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 4:7 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс 6:1 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
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05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс -:- Запланирован
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
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02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в «Зимней классике», «Нэшвилл» разгромил «Чикаго»

«Каролина» сотворила камбэк в матче с «Коламбусом»
Хоккей НХЛ
09:35
«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в «Зимней классике», «Нэшвилл» разгромил «Чикаго»
Фото: Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат:

«Флорида» – «Монреаль» 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

1:0 – 2 Беннетт (Юбердо, Дюклер),

1:1 – 4 Друэн (Савар, Нику),

1:2 – 30 Сузуки (Нику, Юлонен),

2:2 – 36 Барков (Юбердо, Райнхарт),

3:2 – 38 Ватрано (Типпет, Райнхарт),

4:2 – 42 Беннетт (Юбердо, Уигар),

5:2 – 54 Марчмент (Лунделль)

«Коламбус» – «Каролина» 4:7 (3:0, 1:2, 0:5)

1:0 – 7 Веренски (Бемстрем, Рословик),

2:0 – 13 Боквист (Нюквист),

3:0 – 19 Нюквист (Тексье),

4:0 – 29 Тексье (Робинсон),

4:1 – 30 Лоренц (Степан, Деанджело),

4:2 – 35 Шей (Джарвис, Свечников),

4:3 – 47 Шей (Трочек, Пеши),

4:4 – 51 Нидеррайтер (Андерсен, Коул),

4:5 – 51 Бир (Котканиеми, Нечас),

4:6 – 53 Лоренц (Джарвис),

4:7 – 58 Свечников (Трочек)

«Бостон» – «Баффало» 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

0:1 – 7 Хиностроза (Далин, Мюррей),

1:1 – 24 Смит (Макэвой, Маршанд),

1:2 – 32 Скиннер (Томпсон, Так),

1:3 – 40 Так (Томпсон, Кребс),

2:3 – 44 Фолиньо (Дебраск),

3:3 – 45 Холл (Макэвой, Гжельчик),

4:3 – 62 Койл (Макэвой, Маршанд)

«Айлендерс» – «Эдмонтон» 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

1:0 – 17 Ли (Добсон, Беллоуз),

1:1 – 22 Драйзайтль (Сиси, Кит),

1:2 – 38 Нерс (Макдэвид, Хайман),

2:2 – 43 Бовилье (Джонстон, Царник),

3:2 – 64 Добсон (Пелек, Барзэл)

«Нэшвилл» – «Чикаго» 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

1:0 – 2 Форсберг (Экхольм, Дюшен),

2:0 – 6 Джохансен (Экхольм, Форсберг),

3:0 – 20 Казинс (Томазино, Экхольм),

4:0 – 22 Жанно (Тренин, Сиссонс),

5:0 – 26 Йоси (Дюшен, Джохансен),

5:1 – 38 Курашев (Боргстрем, де Хаан),

6:1 – 42 Жанно (Тренин, Беннинг)

«Миннесота» – «Сент-Луис» 4:6 (1:1, 1:5, 2:0)

0:1 – 15 Перрон (Сканделла, О′Райлли),

1:1 – 15 Капризов (Хартман),

1:2 – 22 Кайру,

1:3 – 29 Тарасенко (Томас, Кайру),

1:4 – 35 Барбашев (Бучневич, Кайру),

1:5 – 39 Кайру (Томас),

2:5 – 39 Питлик (Бьюгстэд, Раск),

2:6 – 40 Крюг (Барбашев),

3:6 – 49 Хартман (Капризов, Зукарелло-Асен),

4:6 – 55 Фиала (Голигоски, Капризов)

«Торонто» – «Оттава» 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

1:0 – 15 Холл (Броди, Кемпф),

2:0 – 15 Михеев (Броди, Керфут),

3:0 – 28 Броди (Керфут, Райлли),

4:0 – 54 В. Нюландер (Керфут, Дермотт),

5:0 – 55 Михеев (Спецца, Каше),

6:0 – 58 В. Нюландер (Сандин, Таварес)

«Сиэтл» – «Ванкувер» 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

0:1 – 9 Подколзин,

0:2 – 15 Хегландер (Экман-Ларссон, Хант),

1:2 – 30 Йернкрук (Гурде, Соуси),

1:3 – 45 Мотт (Ламмикко, Хаймор),

2:3 – 51 Борген (Веннберг),

2:4 – 52 Гарланд (Пирсон, Хьюз),

2:5 – 58 Пирсон (Майерс, Миллер)

«Лос-Анджелес» – «Филадельфия» 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

1:0 – 2 Арвидссон (Мур, Дано),

1:1 – 14 Фараби (Жиру, Эткинсон),

2:1 – 15 Мур (Арвидссон, Дано),

3:1 – 22 Кемпе (Даути, Копитар),

4:1 – 34 Лемье (Даути, Калиев),

4:2 – 43 Хэйс (Эткинсон, Жиру),

5:2 – 52 Дано (Арвидссон, Мур),

5:3 – 57 Проворов (Эткинсон, Фараби),

6:3 – 59 Арвидссон (Мур)

Сергей Остапенко
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