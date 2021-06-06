Сергей Бубка: «Я мечтаю о моменте, когда сборная Украины вернется в большой хоккей и попадет на Олимпиаду»

Сергей Бубка/Фото: facebook.com/olympicua

Президент НОК Сергей Бубка признался, что мечтает о возвращение сборной Украины по хоккею на Зимние Олимпийские Игры.



- Насколько важно поддерживать людей, которые помогают хоккею, для осуществления олимпийской мечты и возвращение туда сборной Украины?

И недавно, когда я выступал на чествовании наших чемпионов, подведении итогов лиги, то я говорил о том, что помню 2002 год, когда украинская сборная играла на Олимпийских Играх в Солт-Лейк-Сити. Поэтому я мечтаю и жду того момента, когда наша сборная вернется в большой хоккей.

За счет поддержки людей, которые любят и интересуются хоккеем, таких как Борис Викторович Колесников и его друзья, сегодня держится наш чемпионат. Я хочу, чтобы у нас клубы развивались, развивался хоккей, это прекрасная игра, и чтобы мы видели нашу команду на Олимпийских Играх.