Сергей Бубка: «Я мечтаю о моменте, когда сборная Украины вернется в большой хоккей и попадет на Олимпиаду»
Президент НОК Сергей Бубка признался, что мечтает о возвращение сборной Украины по хоккею на Зимние Олимпийские Игры.
- Насколько важно поддерживать людей, которые помогают хоккею, для осуществления олимпийской мечты и возвращение туда сборной Украины?
- Вы знаете, хоккей – прекрасный вид спорта, безумно популярный, с колоссальной поддержкой наших людей. Какой интерес к занятию хоккеем! Сегодня развитие украинского хоккея связано с людьми, которые финансово поддерживают этот вид спорта.
И недавно, когда я выступал на чествовании наших чемпионов, подведении итогов лиги, то я говорил о том, что помню 2002 год, когда украинская сборная играла на Олимпийских Играх в Солт-Лейк-Сити. Поэтому я мечтаю и жду того момента, когда наша сборная вернется в большой хоккей.
За счет поддержки людей, которые любят и интересуются хоккеем, таких как Борис Викторович Колесников и его друзья, сегодня держится наш чемпионат. Я хочу, чтобы у нас клубы развивались, развивался хоккей, это прекрасная игра, и чтобы мы видели нашу команду на Олимпийских Играх.
Напомним, что УХА объявила о создании молодежной хоккейной лиги и открыла прием заявок в женскую хоккейную лигу.
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