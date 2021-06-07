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Шафаренко рассказал, чего «Соколу» не хватило в финальной серии с «Донбассом»

Также тренер киевлян поставил себе оценку за сезон
Хоккей УХЛ
22:26
Шафаренко рассказал, чего «Соколу» не хватило в финальной серии с «Донбассом»
Олег Шафаренко / Фото: uhl.ua

Главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко рассказал о финальной серии с «Донбассом», а также подытожил свою работу в сезоне 2020-2021.

Каким был для «Сокола» финал против «Донбасса». Что не вышло в матчах с донецким клубом?

Я говорил еще до старта серии с «Донбассом», что мы понимаем, с кем мы будем играть. Конечно, мы старались сделать так, чтобы финал был максимально интересным, но, к сожалению, мы заставили «Донбасс» пропотеть только в двух играх – в первой и четвертой. 

Чтобы обыгрывать «Донбасс» в финале, нужно, чтобы вратарь стоял на голове, нельзя удаляться и делать детские ошибки, чтобы не пропускать голы. У нас, к сожалению, все эти три пазла не сошлись.

Если подводить итог, то лично для вас каким был первый сезон в качестве главного тренера?

Если оценивать по пятибалльной системе, то могу поставить четверку с минусом.

Напомним, что «Сокол» продлил контракт с лучшим бомбардиром.

Источник: uhl.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Сокол (Киев) Олег Шафаренко Донбасс

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