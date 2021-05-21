Шайба форварда из НХЛ за 20 секунд до ОТ принесла России победу над Чехией

Команда Брагина заработала первые очки в группе А

Россия обыграла Чехию / фото - IIHF

Сборная России одолела Чехию в первом матче группы А на чемпионате мира, который проходит в Риге, Латвия.

Команда Валерия Брагина завладела преимуществом в матче, реализовав большинство. Ошибка голкипера россиян Александра Самонова позволила чехам сравнять счет до конца первого периода.

В концовке 2-й 20-минутки с помощью выхода один на один Артема Швеца-Рогового Россия смогла забросить шайбу в меньшинстве. Соперники вновь успели отыграть отставание, благодаря хорошо разыгранной контратаке.

Фавориты встречи вновь завладели преимуществом в начале заключительного периода. Несмотря на первое реализованное большинство у соперников, последнее слово было за нападающим «Коламбуса» Михаилом Григоренко, который забросил шайбу за 20 секунд до сирены.

Россия – Чехия (1:1, 1:1, 2:1)

1:0 Бурдасов (Швец-Роговой, Григоренко) – 4

1:1 Флек (Шпачек) – 9

2:1 Швец-Роговой (Ожиганов) – 35

2:2 Врана (Радил, Гаек) – 37

3:2 Барабанов ()– 45

3:3 Кубалик (Гронек, Коварж) – 57

4:3 Григоренко (Проворов) – 59

Расписание всех матчей чемпионата мира.