Шайба форварда из НХЛ за 20 секунд до ОТ принесла России победу над Чехией
Сборная России одолела Чехию в первом матче группы А на чемпионате мира, который проходит в Риге, Латвия.
Команда Валерия Брагина завладела преимуществом в матче, реализовав большинство. Ошибка голкипера россиян Александра Самонова позволила чехам сравнять счет до конца первого периода.
В концовке 2-й 20-минутки с помощью выхода один на один Артема Швеца-Рогового Россия смогла забросить шайбу в меньшинстве. Соперники вновь успели отыграть отставание, благодаря хорошо разыгранной контратаке.
Фавориты встречи вновь завладели преимуществом в начале заключительного периода. Несмотря на первое реализованное большинство у соперников, последнее слово было за нападающим «Коламбуса» Михаилом Григоренко, который забросил шайбу за 20 секунд до сирены.
Россия – Чехия (1:1, 1:1, 2:1)
1:0 Бурдасов (Швец-Роговой, Григоренко) – 4
1:1 Флек (Шпачек) – 9
2:1 Швец-Роговой (Ожиганов) – 35
2:2 Врана (Радил, Гаек) – 37
3:2 Барабанов ()– 45
3:3 Кубалик (Гронек, Коварж) – 57
4:3 Григоренко (Проворов) – 59
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