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Шведский «Лександ» не собирается лететь на матчи в Минск из-за политической ситуации в стране

Клуб должен был сыграть против «Юности»
Хоккей Лига чемпионов
17:51
Шведский «Лександ» не собирается лететь на матчи в Минск из-за политической ситуации в стране
фото - Leksand IF

Клуб-участник Лиги чемпионов «Лександ» отказался лететь в Минск, Беларусь, на матч группового этапа против местной «Юности». Слова председателя клуба Класа Бергстрема приводятся на официальном сайте клуба.

«Международная федерация хоккея ранее приняла решение не проводить мужской чемпионат мира по хоккею в Беларуси, а недавно Международная федерация биатлона IBU также перенесла запланированные на осень соревнования из Беларуси.

Основываясь на информации, которую мы имеем, мы не видим причин для какой-либо другой оценки. «Лександ» не будет играть в матче Лиги чемпионов, который запланирован в Минске. Мы не собираемся добиваться исключения «Юности» и будем принимать их дома, как и все другие команды»

Руководство Лиги чемпионов уже отреагировало на заявление шведов. Директор по коммуникации Моника Рейнхард пообещала найти оптимальное решение в письме-ответе.

  «Представители Швеции проинформировали лигу о своих опасениях по поводу текущей ситуации в Беларуси. После продолжительного диалога по этому поводу «Лександ» заявили, что не поедут на выездной матч в Минск. Лига чемпионов приняла к сведению позицию шведской стороны и начала внутренние процессы поиска решения.

Это очень сложная ситуация, в которой задействовано много заинтересованных сторон, таких как клубы, телевизионные партнеры и спонсоры, и поэтому потребуется время, чтобы рассмотреть альтернативные варианты. На данный момент решение не принято. Сообщим, как только получим результат».

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска экстренно приземлился самолет, летящий по маршруту Афины – Вильнюс. Чтобы посадить самолет, власти Беларуси сообщили о его минировании и подняли на перехват истребитель.

После посадки белорусские силовики задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который местной властью обвиняется в терроризме.

Украинский теннисист Сергей Стаховский ранее отказался пользоваться услугами авиакомпании, которая совершала злополучный рейс.

 

Антон Кривенко
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