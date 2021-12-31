Федерация хоккея Канады: «Мы разочарованы тем, что не сможем создать команду на Пекин из наших лучших игроков НХЛ»
Шведский защитник НХЛ: «Очень злит, что нас не пустили»
Карлссон хотел полететь в Пекин
Эрик Карлссон / Фото: Super Stars Bio
Защитник «Сан-Хосе» и сборной Швеции Эрик Карлссон высказался о решении Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не пускать своих игроков на Олимпийские игры-2022. Слова Карлссона приводит портал Expressen.
«Мне очень жаль, что все произошло именно таким образом. Было бы очень весело поехать туда и принять участие в Олимпиаде. Думал, что все наладится, и мы сможем поехать дальше. Очень злит, что нас не пустили. Чертовски грустно».
Напомним, ранее легендарный Сидни Кросби тяжело воспринял решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры.
Комментарии 0