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Шведский защитник НХЛ: «Очень злит, что нас не пустили»

Карлссон хотел полететь в Пекин
Хоккей НХЛ
31 декабря 2021г. 22:57
Шведский защитник НХЛ: «Очень злит, что нас не пустили»
Эрик Карлссон / Фото: Super Stars Bio

Защитник «Сан-Хосе» и сборной Швеции Эрик Карлссон высказался о решении Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не пускать своих игроков на Олимпийские игры-2022. Слова Карлссона приводит портал Expressen.

«Мне очень жаль, что все произошло именно таким образом. Было бы очень весело поехать туда и принять участие в Олимпиаде. Думал, что все наладится, и мы сможем поехать дальше. Очень злит, что нас не пустили. Чертовски грустно».

Напомним, ранее легендарный Сидни Кросби тяжело воспринял решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры.

Карен Агабекян
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