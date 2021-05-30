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Швеция добыла волевую победу над Словакией и продолжает бороться за выход в плей-офф

В группе А настоящая заруба за места в четвертьфинале!
Хоккей Чемпионат мира
22:29
Швеция добыла волевую победу над Словакией и продолжает бороться за выход в плей-офф

Чемпионат мира. Группа А:

Швеция – Словакия 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

0:1 – Чехларик – 19:07,

1:1 – Соренсен (Фриберг) – 30:15,

2:1 – Олофссон (Томмернес – бол.) – 51:38,

3:1 – Лундестрем (Холландер) – 59:47 (ПВ),

Вратари: Рейдеборн – Гуска.

Сборная Швеции одержала волевую победу в важнейшем для себя матче группы А на чемпионате мира по хоккею. Шведы, пропустив первыми, смогли обыграть команду Словакии.

Обе сборные находятся в зоне плей-офф своей группы, но судьба путевок во второй раунд ЧМ-2021 решится в последние игровые дни предварительного этапа.

Александр Сукманский
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сборная Швеции (хоккей) сборная Словакии (хоккей)

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