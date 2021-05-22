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Швеция сенсационно уступила Дании в первом матче на ЧМ-2021

Скандинавы потерпели неудачу на старте
Хоккей Чемпионат мира
22 мая 14:51
Швеция сенсационно уступила Дании в первом матче на ЧМ-2021
Датчане обыграли шведов / фото - IIHF

Сборная Швеции сенсационно проиграла Дании на старте чемпионата мира в Риге, Латвия

Первый период прошел в равной борьбе двух команд из северной части Европы. Шведы смогли первыми размочить ворота соперников на старте второй 20-минутки. Удержать лидерство надолго им не удалось – на второй и последний перерыв датчане ушли с преимуществом в одну шайбу. В заключительном периоде команды обменялись точными бросками и победа досталась команде Дании.

Дания – Швеция – 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

0:1 Клингберг – 22

1:1 Йенсен (Якобсен, Н. Йенсен) – 30

1:2 Теммернес (Клингберг) – 35

2:2 Йенсен (Бедкер) – 37

3:2 Кристенсен (Йенсен, Лауридсен) – 38

4:2 Йенсен (Лауридсен, Бедкер) – 48

4:3 Клингберг (Лундквист) – 50

Вратари: Дам 20/23 – Фаст 18/22.

Напомним, сборная России уверенно разгромила Великобританию.

 

Антон Кривенко
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