Швеция сенсационно уступила Дании в первом матче на ЧМ-2021
Сборная Швеции сенсационно проиграла Дании на старте чемпионата мира в Риге, Латвия
Первый период прошел в равной борьбе двух команд из северной части Европы. Шведы смогли первыми размочить ворота соперников на старте второй 20-минутки. Удержать лидерство надолго им не удалось – на второй и последний перерыв датчане ушли с преимуществом в одну шайбу. В заключительном периоде команды обменялись точными бросками и победа досталась команде Дании.
Дания – Швеция – 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)
0:1 Клингберг – 22
1:1 Йенсен (Якобсен, Н. Йенсен) – 30
1:2 Теммернес (Клингберг) – 35
2:2 Йенсен (Бедкер) – 37
3:2 Кристенсен (Йенсен, Лауридсен) – 38
4:2 Йенсен (Лауридсен, Бедкер) – 48
4:3 Клингберг (Лундквист) – 50
Вратари: Дам 20/23 – Фаст 18/22.
Напомним, сборная России уверенно разгромила Великобританию.
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