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Швейцария обыграла датчан и одержала вторую победу на чемпионате мира

Швейцарцы набрали шесть очков и занимают третье место в группе А
Хоккей Чемпионат мира
22:40
Швейцария обыграла датчан и одержала вторую победу на чемпионате мира
Фото: meta-ratings.com.ua

Сборная Швейцарии переиграла команду Дании со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге. Единственную шайбу в этой встрече в середине первого периода забросил Тимо Майер, которому ассистировали Нико Хишир и Мирко Мюллер.

Дания – Швейцария 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайбу забросил:

0:1 Майер (Хишир, Мюллер), 13:12

Вратари: Дам – Берра

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Чехии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.

Рене Тер Велде
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Теги

сборная Дании (хоккей) сборная Швейцарии (хоккей)

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