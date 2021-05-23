Сборная Казахстана победила действующих чемпионов мира по хоккею
Швейцария обыграла датчан и одержала вторую победу на чемпионате мира
Швейцарцы набрали шесть очков и занимают третье место в группе А
22:40
Фото: meta-ratings.com.ua
Сборная Швейцарии переиграла команду Дании со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге. Единственную шайбу в этой встрече в середине первого периода забросил Тимо Майер, которому ассистировали Нико Хишир и Мирко Мюллер.
Дания – Швейцария 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Шайбу забросил:
0:1 Майер (Хишир, Мюллер), 13:12
Вратари: Дам – Берра
Сборная Швейцарии одержала победу над командой Чехии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.