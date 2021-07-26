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Сигарев: «Уровень УХЛ выше, чем ВХЛ»

Лучший бомбардир сезона 2020/21 ответил на вопросы подписчиков
Хоккей УХЛ
26 июля 21:42
Сигарев: «Уровень УХЛ выше, чем ВХЛ»
Андрей Сигарев / фото - УХЛ

Лучший бомбардир сезона УХЛ 2020/21 Андрей Сигарев ответил на вопросы фанатов в своем Instagram. Нападающий «Донбасса» рассказал об игре с партнерами, планами и целями на будущее, а также назвал вратарей, которым было сложнее всего забросить шайбу.

Три главных качества, которыми должен обладать хоккеист.

 « Трудолюбие, желание, целеустремленность, потому что в хоккее бывают в основном тяжелые моменты, когда нужно перебороть себя, когда всё делаешь через труд, боль, травму. И характер ещё, кстати, четвертое».  

О тренере.

« Павел Антонович – хороший тренер, требовательный. Поработали с ним не так много, выиграли Кубок, стали чемпионами. Поэтому, считаю, что он нам не даст расслабиться и у нас будет дисциплинированная, жесткая, системная команда. Уверен, что все будет хорошо». 

О лучших вратарях лиги.

«Дмитрий Кубрицкий – очень хороший вратарь и Денис Короваев. Я бы выделил этих двух вратарей. 

О партнерах по звену.

« Андрей Бирюков – центральный нападающий, мозг звена, мозг команды. Умнее человека на льду в своей карьере я не встречал. Олег Шишлянников, ну он такой, слабенький, если честно (улыбается). Я надеюсь, что он за это лето прибавил, а то фотки выставляет только с отдыха, ни одной не выставил, где он тренируется, посмотрим». 

Оценка самому себе за сезон.

« Оценю на 5 с плюсом, потому что мы стали чемпионами, я стал лучшим снайпером, бомбардиром, легионером. Поэтому, я очень доволен. Самое главное, что взяли Кубок и я выиграл медаль. 

О своих сильных сторонах.

«Голод до голов, до побед. Я считаю, что это самое главное моё преимущество. Потому что всегда хочется забивать, выигрывать. У меня это в крови». 

Об уровне УХЛ.

« Смотрел матч, «Адмирал» играл с «Динамо Минск» и я увидел уровень. Понятно, что это предсезонка, что все сейчас под нагрузкой, но я бы не сказал, что уровень на голову выше, чем в УХЛ. И хоккеисты из УХЛ могут играть в КХЛ, и из КХЛ, может быть, и не играли бы хорошо в УХЛ. Поэтому тут все зависит от обстоятельств. Я считаю, что уровень Украинской лиги на уровне Высшей лиги.

Есть к чему стремиться. Лига расширяется, команды пополняются. Я очень рад находиться на становлении Лиги. Я очень доволен, хороший уровень». 

О межсезонке.

«Отдохнул немножко, потом начал тренироваться. Был цикл усердных тренировок, потом дал паузу и сейчас больше поддерживаю форму: катаюсь каждый день, сегодня пробежал кросс, завтра пробегу опять. Все в штатном режиме, готовлюсь, поэтому приеду на сборы в хорошей форме». 

О целях и рекорде.

« Конечно, мне будет самому интересно, потому что планку я задрал нормальную – 37 шайб, это очень много. Могу сказать, что все реально, рекорд побить возможно. Но самое главное, чтобы мы стали чемпионами: намного приятнее ощущения, когда держишь Кубок». 

Команда сезона.

«Леха Трифонов на воротах, в защите Егор Журавлев, который сейчас в Орске, и Роман Кобелев. Андрей Бирюков, я и Олежка Шишлянников». 

О главных качествах нападаюшего.

« Обращаю внимание на технику игры, как хоккеист ведет игру, на игровую чуйку. Очень приятно, когда хоккеисты играют нестандартно. В первую очередь смотрю на это. 

О Даниленко и Морозове.

«Хорошие игроки. Самое главное, чтобы они помогли «Донбассу». Поближе познакомимся уже на предсезонке». 

О жизни в США.

« Полетел туда в 17 лет. Жизнь совершенно другая, другой менталитет. Трава зеленее, небо голубее, еда вкуснее. Кажется, что там всё намного лучше, но тянет на родину. Бросается в глаза, что уровень жизни немного другой, как и уровень хоккея: быстрая игра, казалось, что будет тяжело войти в темп. Хотя потом привык и было нормально. Но, к сожалению, получил травму и вернулся обратно». 

Об игре на воротах.

« В детстве, в лет 12, попробовал пару раз, мне нравится на воротах стоять».
 

«Донбасс» недавно подписал легионера из США.

Антон Кривенко
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Андрей Сигарев Донбасс

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