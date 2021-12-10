СК «Сокол» подписал двух опытных защитников

Команда Олега Микульчика продолжает готовиться к старту в Суперлиге

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Сергей Дорофеев / Фото - hsl.com.ua

СК «Сокол» продолжает комплектовать состав перед стартом в украинской хоккейной Суперлиге.

Киевская команда подписала контракты с двумя опытными защитниками – Сергеем Дорофеевым и Денисом Петрухно.

35-летний воспитанник московских «Крыльев Советов» Дорофеев два последних сезона отыграл в УХЛ в составе херсонского «Днепра» и киевских «Ледяных Волков», став за это время одним из самых результативных защитников чемпионата. В УХЛ обладатель одного из самых сильных бросков лиги провел 81 матч в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 97 (42+56) очков, набирая в среднем больше одного балла за результативность за матч.

Также в его карьере есть опыт выступлений в КХЛ за ХК МВД, «Амур», новокузнецкий «Металлург» и «Северсталь», в ВХЛ за «Саров», «Торос», «Тверь» и «Ижсталь», а также в чемпионатах Беларуси («Неман»), Казахстана («Арлан», «Бейбарыс»), Польши («Тыхы») и Румынии («Корона»).

Сергей Дорофеев / Фото - hsl.com.ua Сергей Дорофеев / Фото - hsl.com.ua

32-летний Петрухно является воспитанником киевского «Сокола». На заре своей карьеры он попробовал свои силы в Северной Америке, поиграв в различных юниорских лигах – от Eastern Junior Hockey League (EJHL) до Canadian Hockey League (CHL) и North American Hockey League (NAHL).

Вернувшись в Украину, Петрухно поиграл за «Харьковских Акул», «Беркут» и «Мариуполь», а также стал двукратным чемпионом страны вместе с «Донбассом» (2016, 2017). Также в его карьере есть опыт игры в чемпионатах Казахстана («Арлан»), Беларуси (жлобинский «Металлург»), Румынии («Галац») и в ВХЛ («Металлург» Новокузнецк).

В последнем сезоне Петрухно защищал цвета «Мариуполя», набрав 4 (0+4) очка в 38 матчах в регулярном чемпионате и в плей-офф.

В составе сборной Украины Петрухно сыграл на шести чемпионатах мира в Дивизионах IA и IB, а также в олимпийской квалификации на Игры в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018. На всех уровнях за национальную команду Петрухно провел 42 матча, набрав 10 (3+7) очков.

Денис Петрухно (№26) / Фото - hsl.com.ua Денис Петрухно (№26) / Фото -

Напомним, ранее СК «Сокол» подписал контракт с опытным белорусским нападающим Сергеем Костицыным, проведшим шесть сезонов в НХЛ.

Первый свой матч в Суперлиге СК «Сокол» сыграет в воскресенье, 14 декабря, против «Мариуполя». В прямом эфире матч покажет телеканал и портал XSPORT.