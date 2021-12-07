СК «Сокол» подписал нападающего, проведшего шесть сезонов в НХЛ

Один из лучших белорусских бомбардиров в истории заокеанской лиги будет играть в Суперлиге

Сергей Костицын / Фото - USA Today

Клуб украинской Суперлиги СК «Сокол» объявил о подписании белорусского нападающего Сергея Костицына.

34-летний форвард станет одним из самых опытных игроков киевской команды. Воспитанник новополоцкого хоккея за свою карьеру успел поиграть на самом высоком уровне, включая шесть сезонов в НХЛ, где он защищал цвета «Монреаля» и «Нэшвилла».

Всего в сильнейшей лиге мира Костицын-младший провел 393 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 191 (71+120) очков. Сергей Костицын является четвертым белорусским бомбардиром за всю историю НХЛ, уступая только Михаилу Грабовскому, своему старшему брату Андрею, а также Руслану Салею.

Сергей Костицын в составе «Монреаля» / Фото - Getty Images Сергей Костицын в составе «Монреаля» / Фото - Getty Images

После завершения карьеры в НХЛ Костицын провел шесть сезонов в КХЛ, выступая за «Авангард», «Ак Барс», «Торпедо» и минское «Динамо», где на протяжении двух сезонов был капитаном команды.

В составе сборной Беларуси Сергей Костицын сыграл на семи чемпионатах мира в элитном дивизионе, а также на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере. Всего за национальную команду Костицын-младший провел 122 матча на всех уровнях, набрав 86 (26+60) очков, являясь одним из ее лучших бомбардиров за всю историю.

Текущий сезон Сергей Костицын начинал в румынской «Меркуре-Чук», набрав в составе команды 2 (0+2) очка в восьми матчах Erste Liga.

В СК «Сокол» Костицын будет работать под руководством своего соотечественника Олега Микульчика, который ставит перед командой амбициозные задачи.