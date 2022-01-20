СК «Сокол» подписал результативного нападающего с опытом игры в КХЛ

Ранее Александр Швецов выступал в «Днепре»

Фото: hsl.com.ua

СК «Сокол» подписал 33-летнего нападающего Александра Швецова.

Хоккеист выступал в клубах ВХЛ, а также имеет опыт игры в Континентальной хоккейной лиге (2 сезона «Металлург» Новокузнецк, «Спартак» Москва и «Сибирь» Новосибирск).

В сезоне 2019/20 Швецов выступал в составе китайского «Чэнтоу». В 54 матчах «регулярки» ВХЛ он набрал 23 (13+10) очка. Всего в ВХЛ сыграл 485 матчей и набрал 276 (121+151) баллов при показателе полезности +38. К опыту игры в КХЛ и ВХЛ форвард добавил выступления в чемпионате Казахстана – в сезоне 2017/18 Швецов сыграл 23 матча в составе «Бейбарыса», набрав 17 (7+10) баллов.

В Украине Швецов играл за «Днепр». В 49 матчах украинского чемпионата форвард набрал 45 (17+28) очков при показателе полезности +7.

В СК «Сокол» нападающий получил 18 номер.

В турнирной таблице Суперлиги киевский клуб занимает третье место.