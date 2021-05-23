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Словакия с самым быстрым голом на ЧМ-2021 одолела Великобританию

Британцы потерпели второе поражение кряду
Хоккей Чемпионат мира
14:54
Словакия с самым быстрым голом на ЧМ-2021 одолела Великобританию
Словаки обыграли англичан / фото - IIHF

Сборная Словакия на чемпионате мира в Риге, Латвия, одолела Великобританию. Ранее словаки не без скандала обыграли белорусов на мировом форуме.

Британцы пропустили быстрый гол, на 1-й минуте встрече. Обменявшись шайбами во втором периоде, хоккеисты обеих команд более не смогли поразить ворота соперников.

Великобритания – Словакия – 1:2 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайбы:

0:1 Хривик (Лантоши), 00:25

1:1 Кирк (Перлини, Ричардсон), 22:03

1:2 Лантоши (Чехларик), 24:42

Вратари: Баунс – Конрад (Гудачек)

Ранее россияне разгромили хоккеистов с Туманного Альбиона.

Антон Кривенко
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сборная Словакии (хоккей) сборная Великобритании (хоккей)

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