Словакия с самым быстрым голом на ЧМ-2021 одолела Великобританию

Британцы потерпели второе поражение кряду

Словаки обыграли англичан / фото - IIHF

Сборная Словакия на чемпионате мира в Риге, Латвия, одолела Великобританию. Ранее словаки не без скандала обыграли белорусов на мировом форуме.

Британцы пропустили быстрый гол, на 1-й минуте встрече. Обменявшись шайбами во втором периоде, хоккеисты обеих команд более не смогли поразить ворота соперников.

Великобритания – Словакия – 1:2 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайбы:

0:1 Хривик (Лантоши), 00:25

1:1 Кирк (Перлини, Ричардсон), 22:03

1:2 Лантоши (Чехларик), 24:42

Вратари: Баунс – Конрад (Гудачек)

Ранее россияне разгромили хоккеистов с Туманного Альбиона.