Сборная Чехии потерпела второе поражение на старте чемпионата мира-2021
Словакия с самым быстрым голом на ЧМ-2021 одолела Великобританию
Британцы потерпели второе поражение кряду
14:54
Словаки обыграли англичан / фото - IIHF
Сборная Словакия на чемпионате мира в Риге, Латвия, одолела Великобританию. Ранее словаки не без скандала обыграли белорусов на мировом форуме.
Британцы пропустили быстрый гол, на 1-й минуте встрече. Обменявшись шайбами во втором периоде, хоккеисты обеих команд более не смогли поразить ворота соперников.
Великобритания – Словакия – 1:2 (1:0, 2:0, 1:1)
Шайбы:
0:1 Хривик (Лантоши), 00:25
1:1 Кирк (Перлини, Ричардсон), 22:03
1:2 Лантоши (Чехларик), 24:42
Вратари: Баунс – Конрад (Гудачек)
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