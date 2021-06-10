«Донбасс» формирует команду для Молодежной хоккейной лиги
«Слован» стал обладателем wild card ХЛЧ
Клуб из Братиславы сыграет в группе F
18:10
фото - CHL
Совет хоккейной Лиги чемпионов принял решение предоставить вторую wild card турнир братиславскому «Словану».
Как сообщает пресс-служба соревнований, экс-клуб КХЛ заменит минскую «Юность» в группе F.
Отметим, что «Слован» в последнем сезоне Словацкой Экстралиге занял 4-е место в регулярном чемпионате, а плей-офф покинул на стадии полуфинала.
Читайте мнения соперников украинского «Донбасса» в группе G ХЛЧ.