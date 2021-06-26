Короваев, Пангелов-Юлдашев и Рубан – лучшие игроки чемпионата УХЛ в январе
Один из лучших вратарей УХЛ сменил клуб. Короваев подписал контракт с «Мариуполем»
Экс-игрок «Краматорска» дважды был признан лучшим голкипером месяца в минувшем сезоне
Денис Короваев / Фото - УХЛГолкипер Денис Короваев сменил «Краматорск» на «Мариуполь». Об этом сообщает Instagram really_hockey.
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Напомним, Короваев дважды подряд – в январе и феврале – был признан лучшим голкипером месяца в УХЛ.
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В минувшем сезоне Денис сыграл 32 матча, в которых его команда одержала 19 побед. Его коэффициент надежности составил 2,07, а процент отраженных бросков – 93.
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Соглашение 31-летнего Короваева с «Мариуполем» рассчитано на один сезон.
Накануне официальные сайты Украинской хоккейной лиги и Федерации хоккея Украины синхронно сообщили о достигнутой договоренности относительно совместного проведения чемпионата Украины.
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