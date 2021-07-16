«Сокол» выступит единой командой в сезоне 2021-2022 УХЛ

Соучредители вице-чемпиона Украины достигла компромисса

Сокол / Фото: uhl.ua

«Сокол» на клубной странице в Facebook объявил о том, что вчера, 15 июля, представители клуба провели очередной раунд переговоров, в ходе которого достигли компромисса и решили совместными усилиями начать подготовку к новому хоккейному сезону.



Напомним, что впервые за 10 лет «Сокол», на правах вице-чемпиона страны, сыграет в Континентальном кубке.

Возглавлять команду и далее будет Олег Шафаренко, под руководством которого клуб, в первом после возрождения сезоне, дошел до финала чемпионата. Ассистентом тренера останется Константин Симчук.

Все представители ХК «Сокол» – Алексей Житник, Константин Симчук, Вячеслав Лецкан, Олег Шафаренко, Вячеслав Завальнюк, Владислав Сирык и Александр Матвийчук – договорились, что впредь любые решения, касающиеся заявок команды на соревнования и выбора вектора развития будут приниматься коллегиально.

Планируется, что из отпуска «Сокол» выйдет 20 июля, и начнет подготовку к сезону 2021/22.

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