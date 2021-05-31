Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 6
Сейчас 2
Сегодня 6
Завтра 8
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Беларусь - Швейцария 0:6 Окончен
16:15 Италия - Канада 1:7 Окончен
20:15 Швеция - Словакия 3:1 Окончен
20:15 Финляндия - Латвия 3:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 3:2 Окончен
03:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
20:15 Норвегия - Казахстан 0:1 2-й период
20:15 Россия - Швеция 0:1 2-й период
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания 2:1 Окончен
16:15 США - Германия 2:0 Окончен
20:15 Норвегия - Казахстан 0:1 2-й период
20:15 Россия - Швеция 0:1 2-й период
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 7:1 Окончен
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Швейцария - Великобритания -:- Запланирован
12:15 Канада - Финляндия -:- Запланирован
16:15 Словакия - Чехия -:- Запланирован
16:15 Италия - США -:- Запланирован
20:15 Россия - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Германия - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован

США обыграли Германию, забросив две безответные шайбы

Американцы уже обеспечили себе место в плей-офф

Хоккей Чемпионат мира
18:47
США обыграли Германию, забросив две безответные шайбы
Фото: IIHF

На чемпионате мира по хоккею в Риге сборная США в рамках группового этапа обыграла команду Германии со счетом 2:0.

Американцам удалось открыть счет лишь в конце первого периода усилиями воспользовавшегося большинством Робертсона.

В концовке матча США удвоили преимущество после того как Блэквелл забросил в пустые ворота.

Отметим, что США обеспечили себе место в четвертьфинале чемпионата мира, а сборная Германии сражается за последнюю путевку с Канадой и Латвией.

США – Германия - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Робертсон (Донато, Гарланд), 38:56, ГБ

2:0 Блэквелл, 59:34, ПВ

Вратари: Питерсен - Брюкман

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная США (хоккей) сборная Германии (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

ЧМ-2021. США обыграли Германию. Как это было
ЧМ-2021. США обыграли Германию. Как это было
Хоккей Чемпионат мира
18:20
Финляндия и США гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира-2021
Финляндия и США гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира-2021
Хоккей Чемпионат мира
08:41
Сборная США одержала победу над Латвией в матче чемпионата мира-2021
Сборная США одержала победу над Латвией в матче чемпионата мира-2021
Хоккей Чемпионат мира
27 мая 18:35
Сборная Германии потерпела первое поражение на чемпионате мира
Сборная Германии потерпела первое поражение на чемпионате мира
Хоккей Чемпионат мира
26 мая 18:35
Команда Казахстана всухую уступила сборной США
Команда Казахстана всухую уступила сборной США
Хоккей Чемпионат мира
25 мая 18:35
Сборная США разгромила Канаду
Сборная США разгромила Канаду
Хоккей Чемпионат мира
23 мая 22:52

Новости: Хоккей

ЧМ-2021. Россия – Швеция. Онлайн трансляция
LIVE ЧМ-2021. Россия – Швеция. Онлайн трансляция
Чемпионат мира
21:01
Чехия в серии буллитов дожали сборную Дании
Чехия в серии буллитов дожали сборную Дании
Чемпионат мира
19:20
США обыграли Германию, забросив две безответные шайбы
США обыграли Германию, забросив две безответные шайбы
Чемпионат мира
18:47
ЧМ-2021. США обыграли Германию. Как это было
ЧМ-2021. США обыграли Германию. Как это было
Чемпионат мира
18:20
ЧМ-2021. Германия – Латвия. Видео трансляция
ЧМ-2021. Германия – Латвия. Видео трансляция
Чемпионат мира
18:00
ЧМ-2021. Россия – Беларусь. Видео трансляция
ЧМ-2021. Россия – Беларусь. Видео трансляция
Чемпионат мира
17:34
ЧМ-2021. Италия – США. Видео трансляция
ЧМ-2021. Италия – США. Видео трансляция
Чемпионат мира
17:29
ЧМ-2021. Словакия – Чехия. Видео трансляция
ЧМ-2021. Словакия – Чехия. Видео трансляция
Чемпионат мира
17:20
ЧМ-2021. Канада – Финляндия. Видео трансляция
ЧМ-2021. Канада – Финляндия. Видео трансляция
Чемпионат мира
17:06
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
6
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Все новости