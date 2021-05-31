США обыграли Германию, забросив две безответные шайбы

Американцы уже обеспечили себе место в плей-офф





Фото: IIHF

На чемпионате мира по хоккею в Риге сборная США в рамках группового этапа обыграла команду Германии со счетом 2:0.



Американцам удалось открыть счет лишь в конце первого периода усилиями воспользовавшегося большинством Робертсона.

В концовке матча США удвоили преимущество после того как Блэквелл забросил в пустые ворота.

Отметим, что США обеспечили себе место в четвертьфинале чемпионата мира, а сборная Германии сражается за последнюю путевку с Канадой и Латвией.

США – Германия - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Робертсон (Донато, Гарланд), 38:56, ГБ

2:0 Блэквелл, 59:34, ПВ

Вратари: Питерсен - Брюкман