США обыграли Италию и выиграли группу B

Команда Италии заняла последнее место в группе





Фото: iihf.com

На чемпионате мира в Риге в последнем матче группового этапа сборная США победила команду Италии со счетом 4:2.



Обеспечившие себе выход в плей-офф американцы уже в первом периоде забросили три безответные шайбы усилиями Лабанка – дважды, и Гарланда. Во второй двадцатиминутке Фриго удалось размочить счет, но вскоре Гарланд оформил дубль, сделав счет 4:1.

В третьем периоде Джильяти забросил вторую в матче и последнюю на турнире шайбу Италии.

Отметим, что США выиграли группу B, а сборная Италии заняла в группе последнюю позицию. В четвертьфинале американцы сыграют со Словакией.

Италия – США 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Лабанк (Ши), 06:54

0:2 Лабанк (Бенирс, Кленденинг), 10:33

0:3 Гарланд (Робертсон, Теннисон), 19:45

1:3 Фриго (Тривеллато), 21:01

1:4 Гарланд, 29:54

2:4 Джильяти, 46:33

Вратари: Фадани – Эттингер