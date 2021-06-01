США обыграли Италию и выиграли группу B
На чемпионате мира в Риге в последнем матче группового этапа сборная США победила команду Италии со счетом 4:2.
Обеспечившие себе выход в плей-офф американцы уже в первом периоде забросили три безответные шайбы усилиями Лабанка – дважды, и Гарланда. Во второй двадцатиминутке Фриго удалось размочить счет, но вскоре Гарланд оформил дубль, сделав счет 4:1.
В третьем периоде Джильяти забросил вторую в матче и последнюю на турнире шайбу Италии.
Отметим, что США выиграли группу B, а сборная Италии заняла в группе последнюю позицию. В четвертьфинале американцы сыграют со Словакией.
Италия – США 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 Лабанк (Ши), 06:54
0:2 Лабанк (Бенирс, Кленденинг), 10:33
0:3 Гарланд (Робертсон, Теннисон), 19:45
1:3 Фриго (Тривеллато), 21:01
1:4 Гарланд, 29:54
2:4 Джильяти, 46:33
Вратари: Фадани – Эттингер