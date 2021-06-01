Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 6
Сейчас 2
Сегодня 8
Завтра 1
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания 2:1 Окончен
16:15 США - Германия 2:0 Окончен
20:15 Норвегия - Казахстан 3:1 Окончен
20:15 Россия - Швеция 3:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 7:1 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
20:15 Россия - Беларусь 5:0 1-й период
20:15 Германия - Латвия 2:0 1-й период
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Швейцария - Великобритания 6:3 Окончен
12:15 Канада - Финляндия 2:3 Окончен
16:15 Словакия - Чехия 3:7 Окончен
16:15 Италия - США 2:4 Окончен
20:15 Россия - Беларусь 5:0 1-й период
20:15 Германия - Латвия 2:0 1-й период
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 1:3 Окончен
02:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

США обыграли Италию и выиграли группу B

Команда Италии заняла последнее место в группе

Хоккей Чемпионат мира
18:37
США обыграли Италию и выиграли группу B
Фото: iihf.com

На чемпионате мира в Риге в последнем матче группового этапа сборная США победила команду Италии со счетом 4:2.

Обеспечившие себе выход в плей-офф американцы уже в первом периоде забросили три безответные шайбы усилиями Лабанка – дважды, и Гарланда. Во второй двадцатиминутке Фриго удалось размочить счет, но вскоре Гарланд оформил дубль, сделав счет 4:1.

В третьем периоде Джильяти забросил вторую в матче и последнюю на турнире шайбу Италии.

Отметим, что США выиграли группу B, а сборная Италии заняла в группе последнюю позицию. В четвертьфинале американцы сыграют со Словакией.

Италия – США 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Лабанк (Ши), 06:54

0:2 Лабанк (Бенирс, Кленденинг), 10:33

0:3 Гарланд (Робертсон, Теннисон), 19:45

1:3 Фриго (Тривеллато), 21:01

1:4 Гарланд, 29:54

2:4 Джильяти, 46:33

Вратари: Фадани – Эттингер

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Италии (хоккей) сборная США (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

США обыграли Германию, забросив две безответные шайбы
США обыграли Германию, забросив две безответные шайбы
Хоккей Чемпионат мира
31 мая 18:47
ЧМ-2021. США обыграли Германию. Как это было
ЧМ-2021. США обыграли Германию. Как это было
Хоккей Чемпионат мира
31 мая 18:20
Финляндия и США гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира-2021
Финляндия и США гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира-2021
Хоккей Чемпионат мира
31 мая 08:41
Канада окончательно проснулась и снова выиграла на чемпионате мира в Латвии
Канада окончательно проснулась и снова выиграла на чемпионате мира в Латвии
Хоккей Чемпионат мира
30 мая 18:33
1
Чехия разгромила Великобританию и увеличила шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
Чехия разгромила Великобританию и увеличила шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
29 мая 14:48
Финны разобрались с Италией и возглавили группу B
Финны разобрались с Италией и возглавили группу B
Хоккей Чемпионат мира
27 мая 22:35

Новости: Хоккей

ЧМ-2021. Россия – Беларусь. Нестеров оформил дубль. Онлайн трансляция
LIVE ЧМ-2021. Россия – Беларусь. Нестеров оформил дубль. Онлайн трансляция
Чемпионат мира
20:41
Сборная Чехии разбила словаков и заняла 3-е место в группе А
Сборная Чехии разбила словаков и заняла 3-е место в группе А
Чемпионат мира
18:44
США обыграли Италию и выиграли группу B
США обыграли Италию и выиграли группу B
Чемпионат мира
18:37
Тренер Канады: «Я буду в шоке, если Латвия и Германия сыграют вничью»
Тренер Канады: «Я буду в шоке, если Латвия и Германия сыграют вничью»
Чемпионат мира
18:04
Интересная ситуация. На матчи ЧМ-2021 будут допущены лишь латвийские болельщики
Интересная ситуация. На матчи ЧМ-2021 будут допущены лишь латвийские болельщики
Чемпионат мира
16:21
XSPORT покажет церемонию награждения «Звезды хоккейного года»
XSPORT покажет церемонию награждения «Звезды хоккейного года»
УХЛ
15:49
Финляндия дожала Канаду, но подарила ей, возможно, спасительное очко
Финляндия дожала Канаду, но подарила ей, возможно, спасительное очко
Чемпионат мира
15:01
ЧМ-2021. Канада проиграла Финляндии. Как это было
ЧМ-2021. Канада проиграла Финляндии. Как это было
Чемпионат мира
14:42
Швейцария завершила групповой турнир ЧМ-2021 победой над Великобританией
Швейцария завершила групповой турнир ЧМ-2021 победой над Великобританией
Чемпионат мира
14:30
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости