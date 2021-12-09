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Стали известны заявки «Белого Барса» и «Альтаира» на сезон-2021/22 Суперлиги Париматч

Очное противостояние между командами состоится 10 декабря
Хоккей Хоккейная Суперлига
18:41
Стали известны заявки «Белого Барса» и «Альтаира» на сезон-2021/22 Суперлиги Париматч
«Белый Барс» / Фото - ХСЛ
10 декабря «Белый Барс» на домашней арене сыграет с «Альтаиром» в рамках 1-го тура хоккейной Суперлиги Париматч. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В заявке «Белого Барса» на сезон 17 хоккеистов – 2 вратаря, 5 защитников и 10 нападающих.
Заявка «Белого Барса» на сезон-2021/22 Суперлиги:

Вратари:

1. Ярослав Сулима (11.08.2002)

30. Василий Полгородник (14.01.2003)

Защитники:

2. Артем Неверов (01.03.1987)

4. Владимир Алексюк (22.06.1987)

24. Богдан Грицюк (01.03.2000)

28. Назар Собко (06.03.2001)

29. Богдан Наливайко (29.09.2000)

Нападающие:

7. Владислав Брага (01.09.2001) 

8. Владислав Куцевич (08.04.1994)

9. Михаил Геворкян (19.06.1997)

10. Андрей Удовиченко (10.09.1999)

13. Юрий Качан (13.01.1998)

14. Никита Лесников (06.10.1999)

16. Илья Собченко (28.06.05)

23. Дмитрий Попережай (03.06.2001)

25. Вадим Степанов (17.04.2000)

27. Валентин Кузьменко (07.01.1994)
ХК «Альтаир» заявил на сезон 21 хоккеиста – 2 вратаря, 7 защитников и 14 нападающих.

Заявка «Белого Барса» на сезон-2021/22 Суперлиги:

Вратари:

1. Всеволод Печорин (12.12.2003)

33. Никита Терлецкий (20.08.2004)

Защитники:

3. Владислав Терешин (06.07.2005)

6. Кирилл Бортников (21.12.2004)

7. Дмитрий Игнатенко (27.02.1994)

18. Валерий Раскин (08.06.2004)

23. Валентин Реснянский (24.04.2004)

25. Дмитрий Мельник (18.02.2004)

26. Владимир Папуна (10.08.2004)

Нападающие:

4. Денис Мельник (16.04.2004)

9. Павел Кобиков (28.05.2004)

10. Илья Крикля (01.10.2004)

12. Александр Ханенко (01.02.2004)

13. Илья Коренчук (13.01.1995)

14. Никита Буценко (20.01.1990)

15. Алексанжр Яйлов (14.12.2004)

17. Вениамин Трандафилов (30.04.2004)

19. Илья Дубской (10.07.2004)

21. Арсений Олейник (11.03.2004)

22. Никита Сидоренко (13.09.2004)

27. Денис Кочетков (27.03.1980)
Трансляцию матча можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала XSPORT, а также на нашем сайте. Начало – в 18:45.
Владимир Кириченко
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