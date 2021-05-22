Суперголевой старт матча помог России разгромить Великобританию

Англичане забросили шайбу престижа

Россияне разгромили англичан / фото - IIHF

На чемпионате мира в Риге, Латвия, Россия одержала вторую победу, разгромив Великобританию.

С первых секунд игры команда Валерия Брагина пошла прессинг, который вскоре дал свои плоды. Первые 4 шайбы россияне забросили за 4 минуты и 58 секунд. Под конец стартового периода англичане эффективно воспользовались большинством.

После первого перерыва сборная Великобритании более не смогла ничего противопоставить соперникам. Россия лишь увеличила разрыв в счете до неприличного.

Великобритания – Россия – 1:7 (1:4, 0:1, 0:2)

0:1 Бурдасов (Григоренко, Ожиганов – больш.) – 5

0:2 Григоренко (Воронков – меньш.) – 7

0:3 Бурдасов (Кузьменко, Гавриков) – 9

0:4 Толчинский (Барабанов) – 10

1:4 Кирк (Дауд, Коннолли – больш.) – 18

1:5 Карнаухов (Задоров, Зуб) – 30

1:6 Кузьменко (Бурдасов, Ожиганов – больш.) – 49

1:7 Слепышев (Карнаухов) – 53

В первом матче на мировом форуме подопечные Брагина с трудом одолели чехов.