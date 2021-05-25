Так выглядит убийство. Вратарь «Питтсбурга» допустил кошмарную ошибку, которая может стоить «пингвинам» сезона

«Айлендерс» за шаг от победы в серии

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Тристан Джарри / Фото - NHL.com

Пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Айлендерс» проходил на площадке «пингвинов» – они вернули себе преимущество своего льда в Nassau Coliseum и выглядели фаворитами серии.

Домашний матч проходил неплохо: дважды команда Майка Салливана выходила вперед благодаря голам Евгения Малкина и Брайана Раста, но «островитяне» неизменно догоняли – отличались Энтони Бовилье и Джордан Эберле.

Дело дошло до овертайма, в котором команды действовали очень прагматично и голов не организовали, в большом напряжении уйдя на третий перерыв.

А вот вернулись из раздевалки не все. Точнее, физически вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри был уже на площадке, но мысленно – еще вне льда. Иначе трудно понять, как в такой колоссальной важности ситуации можно было допустить такую ошибку уже на первой минуте второго овертайма.

В общем, смотрите сами.

Джош Бэйли вновь забрал у «Питтсбурга» преимущество своего льда и поставил «пингвинов» на край пропасти. Уже в следующем поединке «островитяне» могут оформить выход во второй раунд.

Салливан считает, что такой ляп Джарри может сделать его только сильнее, но почему-то кажется, что за два дня психологически вратарь может и не оправиться.

«Мы сплотимся вокруг него. Он в течение всего года играл замечательно. И он будет отличным вратарем в дальнейшем. Вообще я горжусь командой, мы провели очень солидный матч. Сегодня проявили себя все четыре звена, все шесть защитников, а на счету Тристана было несколько отличных сэйвов».

Шестой матч серии «Питтсбурга» и «Нью-Йорк Айлендерс» состоится в ночь с 26 на 27 мая в 01:30 по киевскому времени.