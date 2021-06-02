«Вегас» сравнял счет в серии с «Миннесотой», «Тампа-Бэй» удвоила преимущество над «Флоридой»
«Тампа-Бэй» победила «Каролину»
Действующие чемпионы ведут в серии 2:0
Фото: НХЛ
Во втором матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» в гостях обыграла «Каролину» со счетом 2:1.
Счет открыла «Тампа» – это Алекс Киллорн воспользовался моментом. Затем в третьей двадцатиминутке Энтони Чирелли удвоил преимущество.
«Каролина» смогла ответить соперникам лишь в концовке матча, когда ворота Андрея Василевского распечатал Андрей Свечников.
«Каролина» – «Тампа» 1:2 (0:0, 0:1 1:1) Счет в серии: 0:2
Шайбы:
0:1 Киллорн (Стэмкос) 27:09
0:2 Чирелли (Хедман, Чернак) 48:06
1:2 Свечников (Стаал, Терявяйнен) 58:30 ё
Вратари: Неделькович – Василевский
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