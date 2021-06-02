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«Тампа-Бэй» победила «Каролину»

Действующие чемпионы ведут в серии 2:0

Хоккей НХЛ
07:47
«Тампа-Бэй» победила «Каролину»
Фото: НХЛ

Во втором матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» в гостях обыграла «Каролину» со счетом 2:1.

Счет открыла «Тампа» – это Алекс Киллорн воспользовался моментом. Затем в третьей двадцатиминутке Энтони Чирелли удвоил преимущество.

«Каролина» смогла ответить соперникам лишь в концовке матча, когда ворота Андрея Василевского распечатал Андрей Свечников.

«Каролина» – «Тампа» 1:2 (0:0, 0:1 1:1) Счет в серии: 0:2

Шайбы:

0:1 Киллорн (Стэмкос) 27:09

0:2 Чирелли (Хедман, Чернак) 48:06

1:2 Свечников (Стаал, Терявяйнен) 58:30 ё

Вратари: Неделькович – Василевский


Карен Агабекян
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Теги

Каролина Харрикейнс Тампа-Бэй Лайтнинг

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