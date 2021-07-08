«Тампа-Бэй» взяла второй Кубок Стэнли подряд и идет к званию династии. «Монреаль» так и не смог создать интригу в финальной серии

Андрей Василевский стал героем плей-офф

Послесловие

Тампа-Бэй в третий раз в истории стала обладателем Кубка Стэнли / Фото - https://twitter.com/TBLightning

Победив в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли, «Монреаль» вернул себе призрачные надежды на спасение в решающем противостоянии сезона против «Тампы-Бэй» со счета 0:3. Однако, чтобы вновь вернуть серию на домашнюю арену, «Канадиенс» нужно был победить «Молнию» в пятом матче серии уже на выезде. А это задача не из легких, и большинство болельщиков и экспертов сходились на том, что вообще не выполнимая для сегодняшнего «Монреаля».

Забегая наперед, можно констатировать – чуда не случилось. Но «Монреаль» сделал больше, чем от него ожидали. Однако на протяжении всего матча, как и в шестом поединке финальной серии прошлого сезона против «Далласа», не покидало ощущение неминуемого триумфа «Тампы». Класс команды из солнечной Флориды на данный момент несоизмеримо выше, и это трудно было не заметить.

Любопытно, что сам пятый матч финальной серии вообще находился под угрозой срыва из-за урагана «Эльза», который ударил по западному побережью Флориды, однако ближе к самому матчу стихия успокоилась, и болельщики смогли посетить не только Amalie Arena, но и фан-зону, расположенную в ее окрестностях.

И в пятом матче Кубка Стэнли «Тампа» вынуждена была обходиться без ключевого нападающего второго звена и первой спецбригады большинства Алекса Киллорна. Уже после матча появилась информация, что у него был диагностирован перелом берцовой кости, и на прошлой неделе ему был вставлен металлический стержень. При этом он еще надеялся сыграть в этой серии!

Alex Killorn tells @SNkylebukauskas he broke his fibula, had surgery last week to put in a rod -- and hoped to play. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) July 8, 2021

У «Монреаля» в защите во втором матче подряд сыграл Александр Романов, забросивший в предыдущем матче, который вышел в паре с Бреттом Кулаком.

Первый период ожидаемо остался за «Тампой». Хозяева, раззадоренные поражением в предыдущем матче, сразу накрыли ворота Кэри Прайса волной атак и нанесли за первый период 13 бросков. Особенно тревожно болельщикам «Монреаля» было после удаления Кори Перри, когда «Тампа» на две минуты закрыла «хабов» в зоне, но Прайс справился с двумя опасными бросками Никиты Кучерова.

В середине периода уже сам «Монреаль» получил возможность реализовать лишнего, но по-серьезному закрепиться в чужой зоне так и не смог. Только за пять минут до конца периода «Монреаль» нанес первый опасный бросок по воротам Андрея Василевского, которому пришлось вытаскивать срикошетившую от конька Брэйдена Поинта шайбу.

Во втором периоде «Монреаль» прибрал инициативу к своим рукам и именно в этот момент создал самые реальные шансы для того, чтобы огорчить Василевского. Особенно опасным было третье большинство «Монреаля» в этом матче, когда ворота «Тампы» спасла штанга после броска Кола Кофилда. Ближе к концу первого периода, учитывая равную игру, создалось впечатление, что матч идет до первой заброшенной шайбы – так и случилось.

На 14-й минуте решающую шайбу забросила «Тампа», причем автором гола стал игрок, от которого этой шайбы ожидали едва ли не меньше всего. 24-летний Росс Колтон, который проводит свой первый сезон в НХЛ, воспользовавшись передачей с фланга от Дэвида Савара (единственное громкое приобретение «Тампы» по ходу сезона), забросил свою первую шайбу в этой финальной серии.

В этом плей-офф «Тампа» открывала счет в 17-ти матчах, выиграв 15 из них. Устойчивая тенденция не поменялась и на этот раз. Концовка периода получилась достаточно рваной, хотя немного подупавший духом «Монреаль» все же имел свой шанс до второго перерыва, но Василевский отразил непростой бросок Арттури Лехконена.

Третий период начался с большинства «Тампы», заработанного еще на последней минуте предыдущего игрового отрезка, однако реализация численного преимущества в этом матче, как и во всей финальной серии, не стала сильной стороной «Молнии» – три шанса оказались холостыми.

Весь период был достаточно волнительным для всех игроков «Тампы», кроме Василевского, который, демонстрируя удивительное хладнокровие, остался верен своему принципу – абсолютно каждую серию в этом плей-офф он закрывает шатаутом. Кроме того, эта серия россиянина длится еще с прошлого розыгрыша Кубка Стэнли – тогда в финале он засушил последний матч серии против «Далласа».

Наверное, после финальной сирены ни у кого не было сомнений, кто должен получить приз самого ценного игрока плей-офф. Василевский стал первым вратарем с 2012-го года, который получил Конн Смайт Трофи (тогда обладателем награды стал Джонатан Куик из «Лос-Анджелеса»), а также первым европейским вратарем-обладателем этого приза.

Beyond well deserved.



Andrei Vasilevskiy is your Conn Smythe Trophy winner!!! pic.twitter.com/YdqMLqbtWr — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 8, 2021

«Тампа-Бэй» выиграла второй подряд и третий в своей истории Кубок Стэнли, причем впервые с 2015-го года финальная серия закончилась на домашней площадке для победителя.

«Что такое второй Кубок подряд? Это особое место в истории, – сказал после победы главный тренер «Тампы» Джон Купер. – Люди часто вспоминают великие команды прошлого. «Чикаго» — три трофея за пять лет, «Лос-Анджелес» — два за три года, «Питтсбург» — два подряд, если говорить о недавнем времени. Хочется, чтобы и «Тампу» упоминали в том же контексте. Это повод гордиться — и для каждого из ребят, и для организации в целом».

Фото - twitter.com/Sportsnet

«Тампе» определенно есть чем гордиться, несмотря на то, что оба последних Кубка Стэнли она завоевала в сезонах, формат которых был серьезно изменен из-за пандемии. У этой команды еще несколько сезонов подряд будет широко распахнуто чемпионское окно, и останавливаться на достигнутом она не собирается. Тем более что в ее составе есть настоящий талисман – Патрик Марун, – который выиграл Кубок Стэнли уже в третьем сезоне подряд (первый был еще с «Сент-Луисом» в 2019-м). Такое достижение не покорялось никому со времен игроков легендарной династии «Айлендерс» 1980-83 годов. Теперь сама «Тампа» широкими шагами идет к званию династии.