«Тампа-Бэй» взяла второй Кубок Стэнли подряд и идет к званию династии. «Монреаль» так и не смог создать интригу в финальной серии

Тампа-Бэй в третий раз в истории стала обладателем Кубка Стэнли / Фото - https://twitter.com/TBLightning

Победив в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли, «Монреаль» вернул себе призрачные надежды на спасение в решающем противостоянии сезона против «Тампы-Бэй» со счета 0:3. Однако, чтобы вновь вернуть серию на домашнюю арену, «Канадиенс» нужно был победить «Молнию» в пятом матче серии уже на выезде. А это задача не из легких, и большинство болельщиков и экспертов сходились на том, что вообще не выполнимая для сегодняшнего «Монреаля».

Забегая наперед, можно констатировать – чуда не случилось. Но «Монреаль» сделал больше, чем от него ожидали. Однако на протяжении всего матча, как и в шестом поединке финальной серии прошлого сезона против «Далласа», не покидало ощущение неминуемого триумфа «Тампы». Класс команды из солнечной Флориды на данный момент несоизмеримо выше, и это трудно было не заметить.

Любопытно, что сам пятый матч финальной серии вообще находился под угрозой срыва из-за урагана «Эльза», который ударил по западному побережью Флориды, однако ближе к самому матчу стихия успокоилась, и болельщики смогли посетить не только Amalie Arena, но и фан-зону, расположенную в ее окрестностях.

И в пятом матче Кубка Стэнли «Тампа» вынуждена была обходиться без ключевого нападающего второго звена и первой спецбригады большинства Алекса Киллорна. Уже после матча появилась информация, что у него был диагностирован перелом берцовой кости, и на прошлой неделе ему был вставлен металлический стержень. При этом он еще надеялся сыграть в этой серии!

Alex Killorn tells @SNkylebukauskas he broke his fibula, had surgery last week to put in a rod -- and hoped to play.