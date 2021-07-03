Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:6 Окончен
нет важных матчей

«Тампа» обыграла «Монреаль» и находится в одной победе от Кубка Стэнли

Близка к тому, чтобы второй сезон кряду стать чемпионом НХЛ
Хоккей НХЛ
07:20
«Тампа» обыграла «Монреаль» и находится в одной победе от Кубка Стэнли
Фото: Twitter

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал.

«Монреаль» – «Тампа-Бэй» 3:6 (1:2, 1:2, 1:2) Счет в серии: 0-3

0:1 –1 Рутта (Хедман, Палат) 

0:2 – 3 Хедман (Сирелли, Кучеров) 

1:2 – 11 Дано (Уэбер) 

1:3 – 21 Кучеров (Чернак, Палат) 

1:4 – 23 Джонсон (Савар, Жозеф) 

2:4 – 38 Сузуки (Кауфилд, Петри) 

2:5 – 55 Джонсон

3:5 – 55 Перри (Чиарот, Галлахер) 

3:6 – 56 Колман (Гудроу) 

Вратари: Прайс 24/29 – Ан. Василевский 32/35. 

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Монреаль - Тампа-Бэй

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Конец близок. «Тампа-Бэй» не оставила шансов «Монреалю» и находится в шаге от второго Кубка Стэнли
Послесловие
Конец близок. «Тампа-Бэй» не оставила шансов «Монреалю» и находится в шаге от второго Кубка Стэнли
Хоккей НХЛ
10:22
«Монреалю» запретили увеличить количество фанатов на трибунах
«Монреалю» запретили увеличить количество фанатов на трибунах
Хоккей НХЛ
1 июля 23:18
«Как два судьи это упустили???» Болельщики негодуют из-за подлого фола Кучерова в финале Кубка Стэнли
Послесловие «Как два судьи это упустили???» Болельщики негодуют из-за подлого фола Кучерова в финале Кубка Стэнли
Хоккей НХЛ
1 июля 13:47
2
«Тампа» удвоила преимущество над «Монреалем» в финальной серии Кубка Стэнли
«Тампа» удвоила преимущество над «Монреалем» в финальной серии Кубка Стэнли
Хоккей НХЛ
1 июля 07:20
Лидер «Монреаля» получил максимальный штраф за удар россиянина клюшкой
Лидер «Монреаля» получил максимальный штраф за удар россиянина клюшкой
Хоккей НХЛ
29 июня 18:29
«Монреалю» снова нужно удивлять. В первом матче финала Кубка Стэнли борьбы не получилось
Тема дня
«Монреалю» снова нужно удивлять. В первом матче финала Кубка Стэнли борьбы не получилось
Хоккей НХЛ
29 июня 15:30

Новости: Хоккей

Конец близок. «Тампа-Бэй» не оставила шансов «Монреалю» и находится в шаге от второго Кубка Стэнли
Послесловие
Конец близок. «Тампа-Бэй» не оставила шансов «Монреалю» и находится в шаге от второго Кубка Стэнли
НХЛ
10:22
«Тампа» обыграла «Монреаль» и находится в одной победе от Кубка Стэнли
«Тампа» обыграла «Монреаль» и находится в одной победе от Кубка Стэнли
НХЛ
07:20
Форвард «Кременчуга» сделал оптимистичный прогноз на матч Украина – Англия
Форвард «Кременчуга» сделал оптимистичный прогноз на матч Украина – Англия
УХЛ
2 июля 21:03
Вратарь «Донбасса» нашел новую команду в Казахстане
Вратарь «Донбасса» нашел новую команду в Казахстане
УХЛ
2 июля 16:51
Чолач – о драфте CHL: «Я был уверен в том, что меня выберут, – волнения не было»
Чолач – о драфте CHL: «Я был уверен в том, что меня выберут, – волнения не было»
УХЛ
2 июля 14:07
Фазель: «Ждем, что игроки НХЛ сыграют на Играх в Пекине. Ситуация с COVID-19 усложняет дело»
Фазель: «Ждем, что игроки НХЛ сыграют на Играх в Пекине. Ситуация с COVID-19 усложняет дело»
Пекин-2022
2 июля 09:57
«Монреалю» запретили увеличить количество фанатов на трибунах
«Монреалю» запретили увеличить количество фанатов на трибунах
НХЛ
1 июля 23:18
Известно, кто претендует на должность главы IIHF
Известно, кто претендует на должность главы IIHF
Хоккей в мире
1 июля 21:58
ФХУ представила новый логотип
ФХУ представила новый логотип
Хоккей в Европе
1 июля 19:58
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости