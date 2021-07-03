«Тампа» удвоила преимущество над «Монреалем» в финальной серии Кубка Стэнли
«Тампа» обыграла «Монреаль» и находится в одной победе от Кубка Стэнли
Близка к тому, чтобы второй сезон кряду стать чемпионом НХЛ
Фото: Twitter
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал.
«Монреаль» – «Тампа-Бэй» 3:6 (1:2, 1:2, 1:2) Счет в серии: 0-3
0:1 –1 Рутта (Хедман, Палат)
0:2 – 3 Хедман (Сирелли, Кучеров)
1:2 – 11 Дано (Уэбер)
1:3 – 21 Кучеров (Чернак, Палат)
1:4 – 23 Джонсон (Савар, Жозеф)
2:4 – 38 Сузуки (Кауфилд, Петри)
2:5 – 55 Джонсон
3:5 – 55 Перри (Чиарот, Галлахер)
3:6 – 56 Колман (Гудроу)
Вратари: Прайс 24/29 – Ан. Василевский 32/35.
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