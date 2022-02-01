Полуфинал Лиги чемпионов «Ред Булл Мюнхен» – «Таппара» перенесен в третий раз
«Таппара» уверенно переиграла «Мюнхен» и вышла в финал Лиги чемпионов
В «золотом» матче турнира финский клуб встретится с «Регле»
01 февраля 21:49
«Таппара» / Фото - championshockeyleagueФинская «Тапара» на домашней арене со счетом 3:0 обыграла немецкий «Мюнхен» и стал вторым финалистом Лиги чемпионов.
Судьба полуфинального матча решилась в третьем периоде, в котором финны забросили две шайбы.
Лига чемпионов. Полуфинал
«Таппара» – «Мюнхен» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
1:0 Куусела(Левтхи, Рантакари), 04:13 ГБ
2:0 Луото (Рантакари, Танус) 51:47
3:0 Куусела (Рантакари, Левтхи), 53:29, ГБ
Вратари: Хельянко – Хаукеланн
Напомним, полуфинальная игра переносилась три раза из-за вспышек коронавируса в командах. Первоначально запланированные полуфинальные игры между двумя командами должны были пройти 4 и 11 января Последней планируемой датой было 25 января.
Ранее «Регле» во второй раз обыграл действующего чемпиона «Фрелунду» (3:1) и вышел в финал Лиги чемпионов.
Финальный матч состоится 1 марта на домашней арене «Регле». В прямом эфире встречу покажет телеканал XSPORT.
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