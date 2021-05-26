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Тарасенко прибыл в расположение сборной России
Форвард сыграет на чемпионате мира в Риге
16:58
Владимир Тарасенко / фото - sport.ru
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России, информирует Twitter ФХР.
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России pic.twitter.com/H9lqp3YlsQ— Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2021
Нападающий сыграет на ЧМ-2021 в Риге.
Ожидается, что он примет участие в матче группового этапа против Швеции 31 мая.
Игроку предстоит пройти карантин после прибытия в Латвию.
Сборная Словакии нанесла команде России первое поражение на чемпионате мира.
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