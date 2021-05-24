Три игрока НХЛ сыграют за Россию на чемпионате мира

Команды этих игроков вылетели из Кубка Стэнли

Дмитрий Орлов / Фото: IIHF

Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте сообщила, что в расположение сборной России на чемпионате мира в Риге прибудут три игрока НХЛ.



На текущий момент идет речь голкипере Илье Самсонове и защитнике Дмитрие Орлове из «Вашингтона» и нападающем Владимире Тарасенко из «Сент-Луиса».

Напомним, команды россиян в ночь на 24 мая завершили свои выступления в Кубке Стэнли на стадии четвертьфиналов. «Вашингтон» вылетел от «Бостона», а «Сент-Луис» все четыре матча проиграл «Колорадо».