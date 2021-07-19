Трус играет в хоккей. «Краматорск» усилился белорусским голкипером

В составе «Немана» Виталий дважды становился чемпионом страны

Виталий Трус / фото - Hockey.by

«Краматорск» усилился голкипером с необычной фамилией – Виталием Трусом.

33-летний хоккеист перешел из гродненского «Немана», за который выступал с 2016 года. В составе клуба он стал чемпионом Беларуси в 2017 и 2018 годах. Трус также выиграл бронзовую медаль Континентального кубка в сезоне 2019/2020.

В сезоне 2012/13 голкипер уже выступал в чемпионате Украины играл за харьковское «Динамо».

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