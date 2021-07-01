У «Краматорска» новый главный тренер – Олег Тимченко
Украинский специалист Олег Тимченко стал новым главным тренером ХК «Краматорск». Об этом сообщил в Facebook мэр Краматорска Александр Гончаренко.
По словам Гончаренко, Тимченко будет заниматься не только основной командой, но и развитием детского хоккея в городе.
«На главного тренера хоккейного клуба возлагается большая ответственность и много задач. В частности, развитие хоккея, не только профессионального, но и детского, и юношеского. Уверен, что опыт и достижения Олега Александровича помогут в развитии этого вида спорта в Краматорске».
Тимченко начал прошлый сезон на должности ассистента главного тренера херсонского «Днепра», а в феврале был назначен главным тренером, после чего завоевал с командой третье место по итогам плей-офф УХЛ.
В четвертьфинале прошлогоднего плей-офф «Днепр» обыграл «Краматорск», а в полуфинале уступил «Донбассу».
Отметим, что Тимченко также тренировал детские и юношеские команды «Днепра» с 2016-го года, а также в сезоне 2018/19 возглавлял юниорскую сборную Украины на чемпионате мира в Дивизионе 1В.
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