Участник Олимпийских Игр-2002 войдет в тренерский штаб «Краматорска»

Сальников станет помощником Тимченко

Роман Сальников / Фото: УХЛ

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко рассказал в интервью Instagram аккаунта HC Kramatorsk о тренерском штабе на следующий сезон, а также о перспективах коллектива в следующем сезоне УХЛ. Отметим, что ассистентом Тимченко стал Роман Сальников, который в 2002 году играл за сборную Украины на Зимних Олимпийских Играх-2002.



Тренерский штаб полностью сформирован?

Роман Иванович Сальников – будет моим помощником и нам еще нужен тренер-оператор, потому что сейчас очень многое зависит от видео, чтобы ребята видели свои ошибки и потом это исправляли и больше этого не повторяли.

Какой потенциал у нынешней команды? На что она способна претендовать?

Потенциал очень хороший, потому что люди вокруг хотят развивать этот вид спорта и, я считаю, что потенциал в городе Краматорск велик, интерес к хоккею есть. Я думаю, зрители будут ходить, а мы будем радовать зрителей победами.

Напомним, что новичком коллектива стал форвард Дмитрий Кобыльник, который вернулся из-за океана.