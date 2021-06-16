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УХЛ и ФХУ достигли договоренности о совместном проведении чемпионата Украины

Об этом синхронно сообщили официальные сайты организаций
Хоккей УХЛ
19:15
УХЛ и ФХУ достигли договоренности о совместном проведении чемпионата Украины
фото - УХЛ

Официальные сайты Украинской хоккейной лиги и Федерации хоккея Украины синхронно сообщили о достигнутой договоренности относительно совместного проведения чемпионата Украины. 

УХЛ и ФХУ  продолжат сотрудничество в рамках актуального договора, а также подпишут дополнительные соглашения в интересах сборных команд Украины и украинского хоккея в целом.

Подробности дальнейшего сотрудничества:

  1. ФХУ входит в состав учредителей УХЛ с долей 50%, вторая доля в 50% останется за УХЛ. Исходя из этого Федерация и Лига разделят правовые, финансовые и маркетинговые обязанности, также между Федерацией и клубами устанавливается паритет в принятии решений;
  2. ФХУ предоставляет места представителям клубов в совете Федерации;
  3. Стороны объединяют свои усилия в работе, направленной на успешные выступления сборных Украины всех уровней;
  4. ФХУ и УХЛ отзывают взаимные судебные иски;
  5. ФХУ и УХЛ на паритетных началах создают независимую ассоциацию судей
Ранее был принят новый лимит на легионеров в следующем сезоне чемпионата Украины.

Антон Кривенко
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