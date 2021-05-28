УХЛ проведет премию «Звезды хоккейного года-2021»

Обладатели наград будут определены на церемонии 28 мая

Фото: uhl.ua

Украинская хоккейная лига во второй раз в истории проведет церемонию «Звезды хоккейного года», по ходу которой отметит лучших игроков и менеджеров сезона-2020/21.



Экспертная комиссия определит победителей более чем в 20 разных номинациях и 28 мая наградит их соответствующими наградами по итогу пятого юбилейного сезона УХЛ.

Номинации премии «Звезды хоккейного года» 2021:

Лучший вратарь – Денис Короваев («Краматорск»), Дмитрий Кубрицкий («Сокол»), Алексей Трифонов («Донбасс).

Лучший защитник – Давид Григорян («Кременчуг»), Сергей Дорофеев («Днепр»/«Ледяные Волки»), Роман Кобелев («Донбасс»), Филипп Пангелов-Юлдашев («Донбасс»), Алексей Платонов («Сокол»).

Лучший нападающий – Эдуард Гринь («Краматорск»), Андрей Денискин («Кременчуг»), Антон Рубан («Сокол»), Андрей Сигарев («Донбасс»).

Лучший нападающий защитного плана – Алексей Ворона («Кременчуг»), Андрей Жвачкин («Краматорск»), Виталий Карамнов («Донбасс»), Виктор Туркин («Донбасс»), Александр Швецов («Днепр»).

Лучший тренер – Константин Буценко («Белый Барс»), Павел Микульчик («Краматорск»/«Донбасс»), Олег Шафаренко («Сокол»).

Лучший молодой игрок (до 18 лет) – Артем Грабовецкий («Белый Барс»), Дмитрий Кубрицкий («Сокол»), Богдан Панасенко («Днепр»), Тимофей Савицкий («Кременчуг»), Владислав Сушков («Сокол»/ «Белый Барс»).

Лучший ветеран (старше 33 лет) – Владимир Алексюк («Кременчуг»), Роман Благой («Белый Барс»), Сергей Дорофеев («Днепр»/«Ледяные Волки»), Антон Крысанов («Днепр»), Андрей Михнов («Сокол»).

И еще 21 номинация.

Видеоверсия будет доступна на портале XSPORT.ua в ближайшие дни.

Напомним, что защитник «Донбасса» Филипп Пангелов-Юлдашев был признан MVP плей-офф УХЛ сезона-2020-21, а донецкий коллектив стал восьмикратным чемпионом Украины.