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Україна розгромила Естонію на чемпіонаті світу

Але українці ще до цього матчу втратили шанси на підвищення у класі
Хоккей Сборная Украины
23:25
Україна розгромила Естонію на чемпіонаті світу
Фото: iihf

Збірна України у четвертому матчі чемпіонату світу з хокею у дивізіоні 1В з рахунком 8:0 розгромила команду Естонії.

Зазначимо, що збірна України на цьому чемпіонаті світу втратила шанси на вихід у дивізіон 1А після поразок від Польщі та Японії.

Чемпіонат світу. Дивізіон 1B

Естонія – Україна 0:8 (0:1, 0:4, 0:3)

0:1 Мережко (Лялька, Фадєєв), 12:53

0:2 Симчук (Ворона, Толстушко), 26:48

0:3 Пересунько (Мазур), 28:30

0:4 Лялька (Пересунько, Нименко), 37:19 ГБ

0:5 Пересунько (Михнов), 39:17

0:6 Чиканцев (Благой, Мережко), 44:12

0:7 Мазур (Пангелов-Юлдашев, Бородай), 49:06

0:8 Фадєєв (Мережко, Симчук), 59:24

Воротарі: Койтмаа – Кубрицький

Карен Агабекян
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Теги

сборная Украины (хоккей)

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