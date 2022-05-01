Сборная Украины уступила Японии на чемпионате мира и лишилась шансов на повышение в классе
Україна розгромила Естонію на чемпіонаті світу
Але українці ще до цього матчу втратили шанси на підвищення у класі
23:25
Фото: iihf
Збірна України у четвертому матчі чемпіонату світу з хокею у дивізіоні 1В з рахунком 8:0 розгромила команду Естонії.
Зазначимо, що збірна України на цьому чемпіонаті світу втратила шанси на вихід у дивізіон 1А після поразок від Польщі та Японії.
Чемпіонат світу. Дивізіон 1B
Естонія – Україна 0:8 (0:1, 0:4, 0:3)
0:1 Мережко (Лялька, Фадєєв), 12:53
0:2 Симчук (Ворона, Толстушко), 26:48
0:3 Пересунько (Мазур), 28:30
0:4 Лялька (Пересунько, Нименко), 37:19 ГБ
0:5 Пересунько (Михнов), 39:17
0:6 Чиканцев (Благой, Мережко), 44:12
0:7 Мазур (Пангелов-Юлдашев, Бородай), 49:06
0:8 Фадєєв (Мережко, Симчук), 59:24
Воротарі: Койтмаа – Кубрицький
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