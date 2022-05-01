Україна розгромила Естонію на чемпіонаті світу

Але українці ще до цього матчу втратили шанси на підвищення у класі

Фото: iihf Збірна України у четвертому матчі чемпіонату світу з хокею у дивізіоні 1В з рахунком 8:0 розгромила команду Естонії.

Зазначимо, що збірна України на цьому чемпіонаті світу втратила шанси на вихід у дивізіон 1А після поразок від Польщі та Японії. Чемпіонат світу. Дивізіон 1B Естонія – Україна 0:8 (0:1, 0:4, 0:3) 0:1 Мережко (Лялька, Фадєєв), 12:53 0:2 Симчук (Ворона, Толстушко), 26:48 0:3 Пересунько (Мазур), 28:30 0:4 Лялька (Пересунько, Нименко), 37:19 ГБ 0:5 Пересунько (Михнов), 39:17 0:6 Чиканцев (Благой, Мережко), 44:12 0:7 Мазур (Пангелов-Юлдашев, Бородай), 49:06 0:8 Фадєєв (Мережко, Симчук), 59:24 Воротарі: Койтмаа – Кубрицький

Карен Агабекян