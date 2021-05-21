Украина в борьбе проиграла свой последний матч в Словении

Хозяевам турнира пришлось понервничать

Турнир в Любляне (Словения):

Украина – Словения 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

1:0 – Бабинец – бол. – 18:20,

1:1 – Маговац (Езовшек, Песут – бол.) – 23:00,

1:2 – Шимшич (Ограеншек, Претнар) – 27:55,

1:3 – Калан (Песут, Коблар) – 29:04,

2:3 – Денискин (Толстушко, Михнов – бол.) – 36:46,

Вратари: Кубрицкий – Питарич.

Национальная сборная Украины уступила и в своем пятом матче на товарищеском турнире в словенской Любляне.

В заключительный день «сине-желтые» встречались с хозяевами льда и победителями турнира командой Словении.

Украина открыла счет в концовке первого периода, когда Сергей Бабинец реализовал большинство.

Словенцы сделали игру после перерыва. Они трижды пробили Дмитрия Кубрицкого, но украинцам усилиями Андрея Денискина удалось еще раз забить в большинстве.

В третьем периоде голов не было. Таким образом, Словения со стопроцентным показателем набранных очков заняла первое место на домашнем турнире.

Украина с одним баллом в активе финишировала шестой.