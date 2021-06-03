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Украинская хоккейная ассоциация объявила о создании Молодёжной хоккейной лиги

Генеральным директором МХЛ стал именитый украинский специалист Константин Буценко
Хоккей
14:57
Украинская хоккейная ассоциация объявила о создании Молодёжной хоккейной лиги

Учитывая всю проблематику существующей ситуации в юниорском хоккее, руководством Украинской хоккейной ассоциации было принято решение о создании Молодёжной хоккейной лиги.

Генеральным директором Лиги стал экс-игрок сборной Украины, главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко, известный своей работой с молодёжью.

Целью создания Лиги является предоставление молодым хоккеистам надлежащей игровой практики, создание условий для развития и прогресса юношей, а также достижения необходимого игрового уровня, который позволит воспитанникам хоккейных школ Украины стать профессиональными хоккеистами.

Отметим, что Молодёжная хоккейная лига окажет значительную поддержку командам-участникам лиги: частично покроет расходы на экипировку (покупка клюшек), обеспечит трансляцию всех матчей не менее чем с двух камер, покроет затраты на судейство матчей, а также транспортные расходы.

Напомним, что 28 мая в Киеве состоялся первый конгресс Украинской хоккейной ассоциации. Структура нацелена на развитие хоккея в Украине, разработку единой системы работы этого вида спорта, а также популяризацию и поддержку украинского хоккея на всех уровнях. Цель организации – методологическая, кадровая и финансовая поддержка детского хоккея в Украине, создание полноценной молодежной хоккейной лиги, а также проведение взрослых и женских чемпионатов Украины.

Во время Конгресса Украинской хоккейной ассоциации президентом организации был выбран Алексей Житник, Олимпийский чемпион по хоккею, в течение 15 сезонов выступавший в НХЛ.

Источник: УХЛ Карен Агабекян
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