В Эстонии просят отстранить сборную Беларуси от чемпионата мира за «государственный терроризм»

Экс-президент прибалтийской страны уверен, что это сильно огорчит Александра Лукашенко

Фото: IIHF

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал IIHF отстранить сборную Беларуси от участия в проходящем в Риге чемпионате мира-2021. Слова Ильвеса передает Delfi.



«IIHF может и должна отстранить Беларусь от проходящего в Риге чемпионате мира. Это сильнее всего причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия».

Отметим, что претензии Эстонии связаны с тем, что 23 мая в аэропорту Минска экстренно приземлился самолет компании Ryanair, летящий по маршруту Афины-Вильнюс. Чтобы посадить самолет, власти Беларуси сообщили о его минировании и подняли на перехват истребитель.

После посадки белорусские силовики задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который местной властью обвиняется в терроризме.

Напомним, ранее на чемпионате мира Беларусь обыграла Швецию.