ХК «Донбасс»: ФХУ не имеет законных оснований для засчитывания технических поражений
В Федерации хоккея Украины участились случаи подачи заявлений об увольнении
Практически никто не может сработаться с исполнительным директором ФХУ Александрой Слатвицкой
18:04
Александра Слатвицкая в команде Георгия Зубко
В Федерации хоккея Украины царит нездоровая рабочая атмосфера. Об этом сообщили XSPORT сразу несколько сотрудников организации, пожелавшие сохранить свою анонимность.
Исполнительный директор ФХУ сложно сходится с людьми, часто хамит им в открытой форме.
Многие не выдерживают, но после повторных бесед с другими руководителями Федерации продолжают работу.
В нашу редакцию попало фото заявления на увольнение по собственному желанию известного экс-арбитра, а теперь главы комитета инспектирования Алексея Лусканя.
Очевидно, что слова «Співпрацювати з людиною, яка в хокеї не має поняття неможливо» относятся к Александре Слатвицкой.