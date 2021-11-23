В Федерации хоккея Украины участились случаи подачи заявлений об увольнении

Практически никто не может сработаться с исполнительным директором ФХУ Александрой Слатвицкой

Александра Слатвицкая в команде Георгия Зубко

В Федерации хоккея Украины царит нездоровая рабочая атмосфера. Об этом сообщили XSPORT сразу несколько сотрудников организации, пожелавшие сохранить свою анонимность.

Исполнительный директор ФХУ сложно сходится с людьми, часто хамит им в открытой форме.

Многие не выдерживают, но после повторных бесед с другими руководителями Федерации продолжают работу.

В нашу редакцию попало фото заявления на увольнение по собственному желанию известного экс-арбитра, а теперь главы комитета инспектирования Алексея Лусканя.

Очевидно, что слова «Співпрацювати з людиною, яка в хокеї не має поняття неможливо» относятся к Александре Слатвицкой.