В Киеве создан СК «Сокол», который примет участие в украинской Суперлиге

Приоритеты клуба: хоккей и фигурное катание

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В Киеве создан спортивный клуб «Сокол». Его основателем стал учредитель компании «УкрДонИнвест» Виталий Кропачев.

На первом этапе у клуба будет два приоритета: хоккей и фигурное катание. Руководство компании также подтвердило факт, что СК «Сокол» примет участие уже в этом розыгрыше Суперлиги и войдет в состав ее учредителей.

Помимо прочего, в планах у клуба – строительство в Киеве новой хоккейной арены. Клуб уже обратился к городскому руководству для подбора земельного участка.

Напомним, ранее в Украине была создана хоккейная Суперлига, основателями которой выступили: ХК «Белый Барс» (Белая Церковь), МХК «Динамо» (Харьков), ХК «Донбасс» (Донецк), ХК «Краматорск» (Краматорск), ХК «Мариуполь» (Мариуполь), МХК «Молодая Гвардия» (Дружковка).