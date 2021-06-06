Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

В Мариуполе состоится «Кубок Азовского моря» среди женщин

В турнире примут участие 4 команды
Хоккей УХЛ
6 июня 14:45
В Мариуполе состоится «Кубок Азовского моря» среди женщин
фото - УХЛ

12-13 июня в Мариуполе на ледовой арене Mariupol Ice Center пройдет первый в истории Украинской хоккейной ассоциации турнир по хоккею среди женщин «Кубок Азовского моря».

Участие в нем примут 4 команды: «Автомобилист» (Киев), «Днепровские Белки» (Днепр), ЖХК «Мариуполь» и «Пантеры» (Харьков).

В рамках турнира каждая из команд сыграет по 4 матча – «каждая с каждой», после чего состоятся матчи за бронзовые медали и первое место.

Команда-победитель «Кубка Азовского моря» будет награждена специальным кубком, также призеры получат памятные медали и подарки от Фонда Бориса Колесникова

Ранее УХА объявила о старте приема заявок на участие в Женской хоккейной лиге.

Трансляции встреч смотрите на XSPORT.

Источник: uhl.ua Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Хоккей

Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Чемпионат мира
11:28
Капитан сборной Канады Хенрик: «Приятно взять реванш у Финляндии»
Капитан сборной Канады Хенрик: «Приятно взять реванш у Финляндии»
Чемпионат мира
09:19
Кубок Стэнли. «Монреаль» увеличил преимущество в серии с «Виннипегом», «Вегас» забросил 5 шайб «Колорадо»
Кубок Стэнли. «Монреаль» увеличил преимущество в серии с «Виннипегом», «Вегас» забросил 5 шайб «Колорадо»
НХЛ
07:22
Канада свергла финнов с трона и стала триумфатором чемпионата мира
Канада свергла финнов с трона и стала триумфатором чемпионата мира
Чемпионат мира
6 июня 23:10
Сергей Бубка: «Я мечтаю о моменте, когда сборная Украины вернется в большой хоккей и попадет на Олимпиаду»
Сергей Бубка: «Я мечтаю о моменте, когда сборная Украины вернется в большой хоккей и попадет на Олимпиаду»
Сборная Украины
6 июня 22:00
Борис Колесников: «Канада меня действительно впечатлила»
Борис Колесников: «Канада меня действительно впечатлила»
Чемпионат мира
6 июня 21:40
ЧМ-2021. Финал. Финляндия – Канада. Видео трансляция
ЧМ-2021. Финал. Финляндия – Канада. Видео трансляция
Чемпионат мира
6 июня 21:13
Сборная США разгромила Германию в матче за третье место чемпионата мира
Сборная США разгромила Германию в матче за третье место чемпионата мира
Чемпионат мира
6 июня 17:47
Экс-нападающий «Донбасса» завершил карьеру
Экс-нападающий «Донбасса» завершил карьеру
Хоккей в Европе
6 июня 16:37
Все новости

Популярные новости

Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Хоккей Чемпионат мира
3 июня 23:41
13
Все новости