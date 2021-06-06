В Мариуполе состоится «Кубок Азовского моря» среди женщин

В турнире примут участие 4 команды

фото - УХЛ

12-13 июня в Мариуполе на ледовой арене Mariupol Ice Center пройдет первый в истории Украинской хоккейной ассоциации турнир по хоккею среди женщин «Кубок Азовского моря».

Участие в нем примут 4 команды: «Автомобилист» (Киев), «Днепровские Белки» (Днепр), ЖХК «Мариуполь» и «Пантеры» (Харьков).

В рамках турнира каждая из команд сыграет по 4 матча – «каждая с каждой», после чего состоятся матчи за бронзовые медали и первое место.

Команда-победитель «Кубка Азовского моря» будет награждена специальным кубком, также призеры получат памятные медали и подарки от Фонда Бориса Колесникова

Ранее УХА объявила о старте приема заявок на участие в Женской хоккейной лиге.

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