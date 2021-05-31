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В матче «Колорадо» с «Вегасом» произошла массовая драка

Форвард «Голден Найтс», спровоцировавший конфликт, получил огромное количество штрафного времени
Хоккей НХЛ
13:06
В матче «Колорадо» с «Вегасом» произошла массовая драка
Фото: nhl.com

В первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Колорадо» разгромил «Вегас» – 7:1. Восемь шайб стали не единственным интересным событием в матче. В середине третьего периода произошла массовая драка.

Нападающий «Голден Найтс» Райан Ривз на девятой минуте третьего периода набросился на форварда «Эвеланш» Райана Грейвза, чем спровоцировал потасовку. 

Судьи оказались с максимальной строгостью отнеслись к действиям Ривза – три удаления: 2+2 минуты – за фол, повлекший за собой рассечение у Грейвза, пять минут – за грубость и 10 минут – за драку. Игроки «Колорадо», получив девятиминутное большинство, смогли забросить шайбу.

Напомним, что в другом четвертьфинальном матче «Каролина» минимально уступила «Тампе» (1:2).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Колорадо Эвеланш Вегас Голден Найтс Кубок Стэнли драка

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