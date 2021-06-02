В новом сезоне клубы УХЛ смогут заявлять на матч не более 11 легионеров

В минувшем чемпионате были разрешены 13 полевых иностранцев

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В рамках продолжения стратегии развития Лиги и Клубов в новом сезоне чемпионата УХЛ команды смогут заявлять не более 10 полевых игроков-легионеров, а также одного вратаря.

Подобное правило действовало в сезоне 2019/20, а в предыдущем первенстве в ростер разрешалось включить до 14 иностранцев.

Заявки на участие в будущем чемпионате подали 8 клубов: «Белый Барс» (Белая Церковь), МХК «Динамо» (Харьков), «Днепр» (Днепр), «Донбасс» (Донецк), «Краматорск» (Краматорск), «Ледяные Волки» (Киев), «Мариуполь» (Мариуполь) и «Сокол» (Киев).

Ранее был объявлен старт приема заявок в Женскую хоккейную лигу.