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В посольстве Латвии в России не видят недружественного жеста в замене флагов РФ на ОКР

В Риге ранее сняли российские флаги

Хоккей Чемпионат мира
18:18
В посольстве Латвии в России не видят недружественного жеста в замене флагов РФ на ОКР

Пресс-секретарь посольства Латвии в Москве Эдгарс Кактиньш высказался о ситуации с заменой флага России на символику Олимпийского комитета России (ОКР) в Риге, где проходит чемпионат мира.

«Нет никакого повода для приравнивания этого к неуважению или к недружественному жесту, так как во время ЧМ по хоккею Рига для своего украшения использует флаги участников соревнования, в том числе флаг Олимпийского комитета РФ».

Напомним, ранее в Риге также сняли государственные флаги Беларуси.

Источник: allhockey.ru Карен Агабекян
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