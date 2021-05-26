Крикунов – о замене флага Беларуси в Риге: «Двойные стандарты. Американцы хватают наших, везут в США, сажают в тюрьму, но все молчат»
В посольстве Латвии в России не видят недружественного жеста в замене флагов РФ на ОКР
В Риге ранее сняли российские флаги
18:18
Пресс-секретарь посольства Латвии в Москве Эдгарс Кактиньш высказался о ситуации с заменой флага России на символику Олимпийского комитета России (ОКР) в Риге, где проходит чемпионат мира.
«Нет никакого повода для приравнивания этого к неуважению или к недружественному жесту, так как во время ЧМ по хоккею Рига для своего украшения использует флаги участников соревнования, в том числе флаг Олимпийского комитета РФ».
Напомним, ранее в Риге также сняли государственные флаги Беларуси.