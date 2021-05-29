«Вегас» расправился с «Миннесотой» и вышел четвертьфинал Кубка Стэнли

Результат и видеообзор единственного матча дня НХЛ

«Вегас» победил «Миннесоту» / фото - НХЛ

Кубок Стэнли. Первый раунд

7-й матч

«Вегас» – «Миннесота» 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

1:0 Янмарк-Нюлен (Холден, Руа) 05:09,

1:1 Паризе (Сутер, Эрикссон Эк) 16:49,

2:1 Хаг (Карлссон)22:05,

2:2 Капризов (Сперджен, Зукарелло-Асен) 24:35 ГБ,

3:2 Пачиоретти (Теодор, Стивенсон) 27:44,

4:2 Уайтклауд (Стивенсон, Теодор) 33:38,

5:2 Янмарк-Нюлен (Руа) 52:36,

6:2 Янмарк-Нюлен (Пьетранжело, Так) 56:53 ПВ

Вратари: Флери – Тэлбот.

Счет в серии – 4:3

«Вегас» победил «Миннесоту» (6:2) в 7-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли. Таким образом «Рыцари» выиграли серию со счетом 4-3 и вышли во второй раунд плей-офф второй раз подряд.

На этой стадии «Вегас» встретится с «Колорадо», который в первом раунде обыграл «Сент-Луис» (4-0).

Результаты матчей предыдущего игрового дня.