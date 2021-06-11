«Вегас» в 3-й раз за 4 сезона в истории сыграет в серии за выход в финал Кубка Стэнли

Соперником «Голден Найтс» будет «Монреаль»

фото - Golden Knights

«Вегас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, обыграв «Колорадо» в 6-м матче серии.

«Голден Найтс» сыграют в серии за выход в финал Кубка Стэнли в 3-й раз за 4 сезона своей истории.

В 2018 году «Вегас» обыграл «Виннипег» (4:1) в финале Западной конференции, после чего уступил «Вашингтону» (1:4) в главном финале. В 2020 году в финале Запада «рыцари» уступили «Далласу» (1:4).

В этом году «Вегасу» будет противостоять «Монреаль», который вышел в полуфинал без единого поражения.