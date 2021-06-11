Кубок Стэнли. «Тампа» вышла в полуфинал плей-офф, «Вегас» повел в серии с «Колорадо»
«Вегас» выбил «Колорадо» из плей-оф, забросив 6 шайб в 6-м матче
«Эвеланш» были близки к камбэку
"Вегас" вышел в полуфинал плей-офф / фото - Twitter
НХЛ. Кубок Стэнли. 2-й раунд
«Вегас» – «Колорадо» – 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) Счет в серии: 4:2
1:0 Холден (Руа, Смит) – 1
1:1 Тэйвс (Саад, Маккиннон) – 1
2:1 Карлссон (Мартинес) – 15
2:2 Рантанен (Ландескуг, Маккиннон) – 23
3:2 Колесар (Теодор, Пьетранжело) – 34
3:3 Бураковски (Макар, Бельмар) – 36
4:3 Пьетранжело (Пачиоретти, Так) – 39
5:3 Каррье (Макнэбб, Теодор) – 51
6:3 Пачиоретти () – 56Вратари: Флери 30/33 – Грубауэр 17/22
Комментарии 0