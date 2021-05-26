Великобритания неожиданно победила Беларусь в основное время

Британцы обеспечили себе победу в первых двух периодах





Фото: IIHF

На чемпионате мира в Риге на групповом этапе сборная Великобритании выиграла в основное время у команды Беларуси.



Британцы в первых двух периодах показали хорошую реализацию своих моментов и перед последней двадцатиминуткой лидировали 4:1.

В третьем периоде Плэтт и Принс сократили отставание к минимуму, но как белорусы не старались, сравнять счет им не удалось.

Великобритания и Беларусь после четырех туров имеют по 4 очка и соседствуют в нижней половине турнирной таблицы.

Беларусь – Великобритании 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Шайбы:

0:1 Кирк, 13:38

1:1 Кодола (Принс, Бэйлен), 29:15, ГБ

1:2 Дэвис (Майерс), 37:06

1:3 Кирк (О Коннор, Дауд), 38:35

1:4 Хэммонд (Ричардсон), 48:41

2:4 Плэтт (Паре, Кодола), 51:19

3:4 Принс (Шарангович, Протас), 57:43

Вратари: Тейлор – Боунс