Великобритания неожиданно победила Беларусь в основное время
На чемпионате мира в Риге на групповом этапе сборная Великобритании выиграла в основное время у команды Беларуси.
Британцы в первых двух периодах показали хорошую реализацию своих моментов и перед последней двадцатиминуткой лидировали 4:1.
В третьем периоде Плэтт и Принс сократили отставание к минимуму, но как белорусы не старались, сравнять счет им не удалось.
Великобритания и Беларусь после четырех туров имеют по 4 очка и соседствуют в нижней половине турнирной таблицы.
Беларусь – Великобритании 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
Шайбы:
0:1 Кирк, 13:38
1:1 Кодола (Принс, Бэйлен), 29:15, ГБ
1:2 Дэвис (Майерс), 37:06
1:3 Кирк (О Коннор, Дауд), 38:35
1:4 Хэммонд (Ричардсон), 48:41
2:4 Плэтт (Паре, Кодола), 51:19
3:4 Принс (Шарангович, Протас), 57:43
Вратари: Тейлор – Боунс
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