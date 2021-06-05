Павел Микульчик: «Донбасс» всегда ставит максимальные задачи, поэтому сезон обещает быть интересным»
Виктор Захаров: «Я надеюсь, что мы выступим как можно лучше с первого раза»
Форвард «Донбасса» верит в выход в плей-офф ХЛЧ
19:00
Нападающий ХК «Донбасс» Виктор Захаров – о первом сезоне донецкого клуба в хоккейной Лиге чемпионов, результатах жеребьевки, а также подготовке к новому сезону и восстановлении после перелома запястья.
- Как проходит восстановление после травмы?
- Все нормально, занимаюсь с тренером-реабилитологом, все по плану. Буду готов к сборам.
- Впервые в истории украинский хоккейный клуб сыграет в хоккейной Лиге чемпионов. Какие ожидания?
- Это очень волнительный момент, все потихоньку начинают готовиться. Я надеюсь, что мы выступим как можно лучше с первого раза.
Соперники по группе от нас пока ничего не ждут, но мы знаем, что можем выходить из этой группы.
- Как оценишь результаты жеребьевки для «Донбасса»?
- Все соперники хорошие – интересные хоккейные страны. В принципе, мы довольны. По регламенту так получилось, что уровень соперников в нашей группе плюс-минус одинаковый.
Нужно выходить в плей-офф и там соперники будут еще более серьезными.
- Как планируешь отдыхать и готовиться к старту сезона?
- Понемногу начал заниматься сам – хожу в зал и бассейн. Все свободное время провожу с женой и дочкой. Пока дома в Киеве. Потихоньку отдыхаем, тренируемся и готовимся к новому сезону.
Комментарии 0