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Виктор Захаров: «Я надеюсь, что мы выступим как можно лучше с первого раза»

Форвард «Донбасса» верит в выход в плей-офф ХЛЧ
Хоккей Лига чемпионов
19:00
Виктор Захаров: «Я надеюсь, что мы выступим как можно лучше с первого раза»

Нападающий ХК «Донбасс» Виктор Захаров – о первом сезоне донецкого клуба в хоккейной Лиге чемпионов, результатах жеребьевки, а также подготовке к новому сезону и восстановлении после перелома запястья.

- Как проходит восстановление после травмы?

- Все нормально, занимаюсь с тренером-реабилитологом, все по плану. Буду готов к сборам.


- Впервые в истории украинский хоккейный клуб сыграет в хоккейной Лиге чемпионов. Какие ожидания?

- Это очень волнительный момент, все потихоньку начинают готовиться. Я надеюсь, что мы выступим как можно лучше с первого раза.

Соперники по группе от нас пока ничего не ждут, но мы знаем, что можем выходить из этой группы.


- Как оценишь результаты жеребьевки для «Донбасса»?

- Все соперники хорошие – интересные хоккейные страны. В принципе, мы довольны. По регламенту так получилось, что уровень соперников в нашей группе плюс-минус одинаковый.

Нужно выходить в плей-офф и там соперники будут еще более серьезными.


- Как планируешь отдыхать и готовиться к старту сезона?

- Понемногу начал заниматься сам – хожу в зал и бассейн. Все свободное время провожу с женой и дочкой. Пока дома в Киеве. Потихоньку отдыхаем, тренируемся и готовимся к новому сезону.

Источник: hcdonbass.com
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Теги

Виктор Захаров Донбасс

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