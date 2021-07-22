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Вице-чемпион Украины «Сокол» начал предсезонную подготовку

К сборам приступило 19 хоккеистов
Хоккей УХЛ
22 июля 19:58
Вице-чемпион Украины «Сокол» начал предсезонную подготовку
Хоккеисты "Сокола" / фото - УХЛ

Вице-чемпион Украины «Сокол» вышел из отпуска и начал подготовку к сезону 2020/21. Киевляне во главе с Олегом Шафаренко приступил к тренировкам на стадионе и в зале.

К сборам в составе киевского клуба приступило 19 хоккеистов: 2 вратаря, 7 защитников и 10 нападающих.

Вратари: Дмитрий Кубрицкий, Артур Оганджанян ( New Hampshire Jr. Monarchs, NCDC).

Защитники: Андрей Алексеев («Гомель», Беларусь), Сергей Логач («Белый Барс»), Глеб Никитин («Амурские Тигры», МХЛ), Алексей Платонов, Евгений Ратушный («Днепр»), Иван Сысак, Владислав Сушков.

Нападающие: Денис Гончаренко, Антон Елисеенко («Гомель», Беларусь), Даниил Коржилецкий, Дмитрий Нименко, Андрей Михнов, Александр Павленко, Ярослав Панченко, Антон Рубан, Михаил Симчук, Андрей Смирнов.

Напомним, что киевляне сыграют на традиционном предсезонном турнире Открытом Кубке «Донбасса».

Антон Кривенко
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Теги

Сокол (Киев)

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