Швейцария разнесла Словакию, забросив 8 шайб в ворота соперников
Власти Латвии разрешили зрителям посещать матчи чемпионата мира
Болельщики смогут вернуться на трибуны 1 июня
21:36
Фото: sport24.ru
Кабинет министров Латвии 27 мая внес изменения в санитарный протокол страны, чтобы зрители смогли посмотреть матчи чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Риге.
Доступ зрителям на трибуны будет открыт с 1 июня. Пока неизвестно, какая заполняемость будет у стадионов.
Чтобы попасть на матчи чемпионата мира, нужно иметь документы о вакцинации от COVID-19, выданные не ранее 14 до игры.
Напомним, что в первых играх 27 мая США обыграли Латвию, а Швейцария разгромила Словакию.