Власти Латвии разрешили зрителям посещать матчи чемпионата мира

Болельщики смогут вернуться на трибуны 1 июня

Фото: sport24.ru

Кабинет министров Латвии 27 мая внес изменения в санитарный протокол страны, чтобы зрители смогли посмотреть матчи чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Риге.



Доступ зрителям на трибуны будет открыт с 1 июня. Пока неизвестно, какая заполняемость будет у стадионов.

Чтобы попасть на матчи чемпионата мира, нужно иметь документы о вакцинации от COVID-19, выданные не ранее 14 до игры.

Напомним, что в первых играх 27 мая США обыграли Латвию, а Швейцария разгромила Словакию.